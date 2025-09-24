Стало известно, кто претендует на пост нового генсека ООН: чьей поддержкой хочет заручиться

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси стал первым, кто официально заявил об участии в гонке за пост генсека ООН. И делает он ставку на союз с движением MAGA. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

ООН. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Гросси в конце августа посетил Вашингтон. Формально он приехал для брифингов по ядерной программе Ирана, но на самом деле дал сигнал, который давно обсуждали среди дипломатов – он намерен возглавить Организацию Объединенных Наций.

27 августа, во время небольшого общения с прессой после встреч с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, Гросси впервые публично подтвердил свою кандидатуру. Таким образом он фактически дал старт предвыборной борьбе за место Антониу Гутерриша.

В материале говорится, что ООН переживает самый глубокий кризис за 80 лет, и Гросси пытается представить себя как прагматика, способного удержать американское финансирование. Параллельно он ведет диалог со странами, которые требуют реформ, в частности ограничения права вето в Совете Безопасности.

Одним из важных союзников может стать президент Аргентины Хавьер Милей, который встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Два лидера, известных скептическим отношением к ООН, обсуждали поддержку США для выхода Аргентины из финансового кризиса.

"Мне нужна поддержка всех", — заявил Гросси в интервью ООН.

При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что он не только "кандидат США" и уже говорил о своем участии с дипломатами из ЕС, Индии, Японии, Нигерии и Пакистана.

По словам дипломатов, стратегия Гросси держится на поддержке администрации Трампа. Но этом может быть, как плюсом, так и минусом в преддверии будущего голосования.

