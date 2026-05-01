Стали відомі імена художників, які перемогли в національному конкурсі народного мистецтва "Поліська казка"

Церемонія оголошення та нагородження переможців Першого національного конкурсу народного мистецтва для молодих художників "Поліська казка" відбулася у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Лауреатів визначали у двох категоріях: професійній та аматорській. Вони отримають річні стипендії від всеукраїнської культурної платформи “Поліська Казка”.

Хто здобув перемогу?

Третє місце у професійній категорії та річну стипендію в розмірі 15 тисяч гривень щомісяця здобула Марія Черничко з роботою "Ба і корівка". Художниці 23 роки. Мисткиня родом з Києва, проте певний період життя вона провела в селі на Поліссі, і саме автентика українського села надихнула її на створення цієї роботи. Головна ідея твору полягає в тому, що українське село тримається на старших жінках і коровах — берегинях роду, які, на жаль, поступово зникають. Разом із ними зникають і важливі знання про культуру та традиції, які необхідно зберігати.

"Це і є моя головна мотивація продовжувати займатися мистецтвом і вивчати нашу неймовірно глибоку культуру, чому сприяв проєкт "Поліська казка". Взяти участь у конкурсі мене підштовхнуло бажання поділитися своїми картинами та передати через них важливі ідеї. На щастя, це вдається, адже я отримую багато теплих відгуків. Також я багато подорожую і вивчаю історію — трипільську культуру, скіфський період, козацькі часи. Рідна земля дає цінне натхнення, яке хочеться закарбувати в картинах і передати людям", — каже переможниця конкурсу.

Друге місце посіла Олена Волошенко з роботою "Гірський козлик". Переможниця отримує щомісячну стипендію в розмірі 20 тисяч гривень. 27-річна художниця та керамістка з Києва зазначає:

"Подала заявку в останні дні з уже створеними роботами, які органічно співзвучні темі конкурсу. Це склалося дуже природно, адже у своїй практиці я часто звертаюся до теми природи, стилізації, іноді гіперболізуючи форму та колір. Щиро дякую культурній платформі "Поліська казка" за стипендію для митців — ця фінансова й моральна підтримка дає мені більше простору для експериментів, нових ідей та впевненості у творчому процесі".



Перше місце виборола Надія Ваганова з триптихом "Полин". Художниця отримає річну щомісячну стипендію в розмірі 25 тисяч гривень.

26-річна мисткиня родом із села Щасливе, що на Київщині, працює викладачкою образотворчого мистецтва у сільській школі, а також має власну майстерню, де навчаються 47 дітей віком від 3 років.

"Я вирішила взяти участь у конкурсі заради своїх учнів — щоб показати їм приклад. Ми не очікували перемоги, але загадали: якщо пощастить, спрямуємо премію на будівництво нової майстерні. Мрії збуваються!

На конкурс я представила триптих "Полин". Полісся — це мій край, звідти родом моя мама. Саме цей регіон найбільше постраждав від Чорнобильської катастрофи. Образ зорі Полин — це біблійне пророцтво, яке в певному сенсі здійснилося на території України. У своєму триптиху я показала цю трагедію, але водночас і життєстійкість краю, його унікальність, глибину та таємничість".

В аматорській категорії перше місце здобув киянин, 16-річний Костянтин Мельничук з роботою “Сонячний Сон”. Хлопець навчається в 10 — му класі. Після здобуття середньої освіти він планує вступати на архітектуру.

"Я вдячний Всеукраїнській культурній платформі "Поліська казка" за створення таких можливостей для молодих митців. У своїй роботі я передав власне відчуття Полісся", — зазначає переможець.

Нагадаємо, що Перший національний конкурс народного мистецтва для молодих художників стартував у листопаді 2025 року. Проєкт засновано Всеукраїнською культурною платформою "Поліська казка" у партнерстві з Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури. На конкурс подали свої роботи більше 1000 українців з різних куточків України та світу.

Визначення переможців відбувалося у два етапи: шляхом експертного оцінювання журі та народного голосування.

До складу журі увійшли: Олесь Санін — народний артист України, режисер, віцепрезидент Національної академії мистецтв України; Артем Палієнко — директор Українського державного інституту культурної спадщини; Ахтем Сеітаблаєв — режисер і військовослужбовець; Оксана Повякель — генеральна директорка Національного музею народної архітектури та побуту України; Євген Нищук — ексміністр культури та інші.

За результатами відбору журі обрало 86 робіт, які увійшли до фіналу конкурсу та були представлені на виставці "Марія Примаченко та фіналісти конкурсу "Поліська казка". У межах експозиції тривав другий етап — народне голосування. Кожен охочий міг віддати свій голос за улюблену роботу на сайті платформи.

За час експозиції виставку відвідали понад 2000 киян, а близько 30 000 осіб долучилися до онлайн-голосування за переможців.

Під час церемонії нагородження засновниця Всеукраїнської культурної платформи "Поліська казка" Маргарита Бондарєва зазначила, що конкурс має

на меті стати щорічною культурною традицією. Такі ініціативи є важливим джерелом мотивації для молодих митців і сприяють розвитку сучасного українського мистецтва.