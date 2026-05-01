Стали известны имена художников, победивших в национальном конкурсе народного искусства "Полесская сказка"

Церемония объявления и награждения победителей Первого национального конкурса народного искусства для молодых художников "Полесская сказка" прошла в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Лауреатов определяли в двух категориях: профессиональной и любительской. Они получат годовые стипендии от всеукраинской культурной платформы "Полесская Сказка".

Кто одержал победу?

Третье место в профессиональной категории и годовую стипендию в размере 15 тысяч гривен ежемесячно получила Мария Черничко с работой Ба и коровка. Художнице 23 года. Художница родом из Киева, однако определенный период жизни она провела в селе на Полесье, и именно аутентика украинского села вдохновила ее на создание этой работы. Главная идея произведения состоит в том, что украинская деревня держится на старших женщинах и коровах — хранительницах рода, которые, к сожалению, постепенно исчезают. Вместе с ними исчезают важные знания о культуре и традициях, которые необходимо сохранять.

"Это и есть моя главная мотивация продолжать заниматься искусством и изучать нашу невероятно глубокую культуру, чему способствовал проект "Полесская сказка". Поучаствовать в конкурсе меня подтолкнуло желание поделиться своими картинами и передать через них важные идеи. К счастью, это удается, ведь я получаю много теплых отзывов. Также я много путешествую и изучаю историю – трипольскую культуру, скифский период, казацкие времена. Родная земля дает ценное вдохновение, которое хочется запечатлеть в картинах и передать людям", – говорит победительница конкурса.

Второе место заняла Елена Волошенко с работой "Горный козлик". Победительница получает ежемесячную стипендию в размере 20 тысяч гривен. 27-летняя художница и керамистка из Киева отмечает:

"Подала заявку в последние дни с уже созданными работами, органично созвучными теме конкурса. Это сложилось очень естественно, ведь в своей практике я часто обращаюсь к теме природы, стилизации, иногда гиперболизируя форму и цвет. Благодарю культурную платформу "Полесская сказка" за стипендию для художников — эта финансовая и моральная поддержка дает мне больше пространства для экспериментов, новых идей и уверенности в творческом процессе".

Первое место заняла Надежда Ваганова с триптихом "Полынь". Художница получит годовую ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч гривен.

26-летняя художница родом из села Счастливое, что в Киевской области, работает преподавательницей изобразительного искусства в сельской школе, а также имеет собственную мастерскую, где учатся 47 детей в возрасте от 3 лет.

"Я решила принять участие в конкурсе ради своих учеников, чтобы показать им пример. Мы не ожидали победы, но загадали: если повезет, направим премию на строительство новой мастерской. Мечты сбываются!

На конкурс я представила триптих "Полынь". Полесье – это мой край, оттуда родом моя мама. Именно этот регион больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы. Образ звезды Полынь — это библейское пророчество, которое в определенном смысле свершилось на территории Украины. В своем триптихе я показала эту трагедию, но в то же время и жизнестойкость края, его уникальность, глубину и таинствеВ любительской категории первое место завоевал киевлянин, 16-летний Константин Мельничук с работой "Солнечный Сон". Парень учится в 10-м классе. После получения среднего образования он планирует поступать на архитектуру.

Я благодарен Всеукраинской культурной платформе "Полесская сказка" за создание таких возможностей для молодых художников. В своей работе я передал собственное чувство Полесья", – отмечает победитель.

Напомним, Первый национальный конкурс народного искусства для молодых художников стартовал в ноябре 2025 года. Проект основан Всеукраинской культурной платформой "Полесская сказка" в партнерстве с Национальной академией изобразительного искусства и архитектуры. На конкурс подали свои работы более 1000 украинцев из разных уголков Украины и мира.

Определение победителей проходило в два этапа: путем экспертного оценивания жюри и народного голосования.

В состав жюри вошли: Олесь Санин — народный артист Украины, режиссер, вице-президент Национальной академии искусств Украины; Артем Палиенко – директор Украинского государственного института культурного наследия; Ахтем Сеитаблаев – режиссер и военнослужащий; Оксана Повякель — генеральный директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины; Евгений Нищук – эксминистр культуры и другие.

По результатам отбора жюри выбрало 86 работ, вошедших в финал конкурса и представленных на выставке "Мария Примаченко и финалисты конкурса "Полесская сказка". В рамках экспозиции проходил второй этап — народное голосование. Каждый желающий мог отдать свой голос за любимую работу на сайте платформы.

За время экспозиции выставку посетило более 2000 киевлян, а около 30 000 человек присоединились к онлайн-голосованию за победителей.

Во время церемонии награждения основательница Всеукраинской культурной платформы "Полесская сказка" Маргарита Бондарева отметила, что цель конкурса – стать ежегодной культурной традицией. Такие инициативы являются важным источником мотивации молодых художников и способствуют развитию современного украинского искусства.