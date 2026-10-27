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США закривають безвіз для китайців: у чому Вашингтон запідозрив Пекін

Програма, що дозволяла відвідувати Північні Маріанські острови без візи, потрапила під підозру через «пологовий туризм» та ризики для американських військових об'єктів

27 жовтня 2026, 08:00
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Кравцев Сергей

Міністерство внутрішньої безпеки США припиняє дію програми безвізових поїздок для громадян Китаю на Північні Маріанські острови. Як повідомляє Fox News, рішення пов'язане з побоюваннями щодо можливого шпигунства, нелегальної міграції та так званого пологового туризму.

США закривають безвіз для китайців: у чому Вашингтон запідозрив Пекін

США та Китай. Фото: з відкритих джерел

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін скасував правила, запроваджені при адміністрації Джо Байдена. Вони дозволяли громадянам Китаю після попередньої перевірки перебувати на островах без візи до 14 днів.

В американському відомстві вважають, що спрощений в'їзд може створювати додаткові ризики для безпеки. Серед побоювань – можливе збирання інформації поблизу військових об'єктів США, а також незаконне переміщення китайських громадян на сусідній острів Гуам, де розташовані стратегічно важливі американські військові бази.

Окреме занепокоєння викликає пологовий туризм – практика, за якої іноземки приїжджають до США, щоб народити дитину, яка отримує американське громадянство за народженням.

"Хоча пологовий туризм вже давно є проблемою на Північних Маріанських островах, можливість безвізових поїздок та спрощена перевірка в рамках EVS-TAP можуть знизити бар'єри для такої практики", — заявили в міністерстві.

Нові обмеження набудуть чинності 30 жовтня о 14.00 за східним часом США. Вони поширюються як на нових заявників, так і на мандрівників, яким раніше схвалили подорож. При цьому громадяни Китаю, які перебувають на островах, зможуть завершити поточний візит, але для подальших поїздок їм потрібна віза.

Заборона діятиме до завершення спільної оцінки програми Міністерством внутрішньої безпеки, Держдепартаментом та Міністерством внутрішніх справ США.

Представник Держдепартаменту Томмі Піготт також повідомив про співпрацю з міжнародними партнерами та правоохоронними органами для виявлення мереж, які організовують пологові тури та допомагають клієнтам приховувати справжні цілі поїздок.

Таким чином Вашингтон має намір переглянути умови в'їзду, побоюючись, що спрощений візовий режим може використовуватися не тільки для туризму.

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Джерело: https://www.foxnews.com/politics/dhs-suspends-visa-free-travel-program-chinese-nationals-amid-birth-tourism-security-concerns
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