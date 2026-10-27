США закрывают безвиз для китайцев: в чем Вашингтон заподозрил Пекин

Министерство внутренней безопасности США приостанавливает действие программы безвизовых поездок для граждан Китая на Северные Марианские острова. Как сообщает Fox News, решение связано с опасениями по поводу возможного шпионажа, нелегальной миграции и так называемого родильного туризма.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин отменил правила, введенные при администрации Джо Байдена. Они позволяли гражданам Китая после предварительной проверки находиться на островах без визы до 14 дней.

В американском ведомстве считают, что упрощенный въезд может создавать дополнительные риски для безопасности. Среди опасений – возможный сбор информации вблизи военных объектов США, а также незаконное перемещение китайских граждан на соседний остров Гуам, где расположены стратегически важные американские военные базы.

Отдельную обеспокоенность вызывает родильный туризм – практика, при которой иностранки приезжают в США, чтобы родить ребенка, получающего американское гражданство по рождению.

"Хотя родильный туризм уже давно является проблемой на Северных Марианских островах, возможность безвизовых поездок и упрощенная проверка в рамках EVS-TAP могут снизить барьеры для такой практики", — заявили в министерстве.

Новые ограничения вступят в силу 30 октября в 14:00 по восточному времени США. Они распространяются как на новых заявителей, так и на путешественников, которым ранее одобрили поездку. При этом находящиеся на островах граждане Китая смогут завершить текущий визит, но для последующих поездок им потребуется виза.

Запрет будет действовать до завершения совместной оценки программы Министерством внутренней безопасности, Госдепартаментом и Министерством внутренних дел США.

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт также сообщил о сотрудничестве с международными партнерами и правоохранительными органами для выявления сетей, организующих родильные туры и помогающих клиентам скрывать истинные цели поездок.

Таким образом, Вашингтон намерен пересмотреть условия въезда, опасаясь, что упрощенный визовый режим может использоваться не только для туризма.

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