США відкрили шлях російському дизелю: ще одна країна домовилася про постачання палива

Туреччина домовилася про отримання частини російського дизельного палива, постачання якого на світовий ринок дозволили Сполучені Штати без застосування відповідних санкційних обмежень. Про це 18 жовтня заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, повідомляє Reuters.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами глави відомства, домовленість має важливе значення для енергетичної безпеки країни. Туреччина залишається залежною від імпорту енергоресурсів із кількох держав, включаючи Росію, Іран та Азербайджан, і одночасно прагне розширювати коло постачальників, щоб знизити ризики перебоїв.

Байрактор підтвердив, що Анкара отримає певну частину російського дизельного палива, проте не розкривав обсяги поставок, термінів реалізації угоди та інших комерційних умов.

Міністр також звернув увагу на ситуацію із російським експортом дизеля. За його словами, Росія останніми місяцями вводила обмеження на постачання палива, зіткнувшись з відповідними труднощами. Тепер, як зазначив Байрактар, Москва уклала домовленість про дизельне паливо з президентом США Дональдом Трампом, а Туреччина зможе скористатися частиною передбачених постачань.

Для Анкар доступ до додаткових обсягів палива може стати важливим фактором на тлі прагнення забезпечити стабільне постачання внутрішнього ринку. Диверсифікація постачання дозволяє країні зберігати гнучкість в умовах змін світової енергетичної кон'юнктури та обмежень, що впливають на торгівлю нафтопродуктами.

Разом з тим, поки невідомо, яку частку палива отримає Туреччина і наскільки довгостроковим виявиться механізм поставок. Без цих даних важко оцінити, чи приведе домовленість до помітної зміни структури імпорту, чи стане додатковим джерелом постачання.

Заява Байрактара вказує на те, що енергетичні домовленості між Росією, США та Туреччиною продовжують впливати на розподіл нафтопродуктів на міжнародному ринку. Однак подробиці угоди та її практичні наслідки ще потрібно уточнити.

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