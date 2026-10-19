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США открыли путь российскому дизелю: еще одна страна договорилась о поставках топлива

Анкара рассчитывает укрепить энергетическую безопасность благодаря новой договоренности, детали которой пока не раскрываются

19 октября 2026, 08:40
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Кравцев Сергей

Турция договорилась о получении части российского дизельного топлива, поставки которого на мировой рынок были разрешены Соединенными Штатами без применения соответствующих санкционных ограничений. Об этом 18 октября заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, сообщает Reuters.

США открыли путь российскому дизелю: еще одна страна договорилась о поставках топлива

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По словам главы ведомства, договоренность имеет важное значение для энергетической безопасности страны. Турция остается зависимой от импорта энергоресурсов из нескольких государств, включая Россию, Иран и Азербайджан, и одновременно стремится расширять круг поставщиков, чтобы снизить риски перебоев.

Байрактар подтвердил, что Анкара получит определенную часть российского дизельного топлива, однако не стал раскрывать объемы поставок, сроки реализации соглашения и другие коммерческие условия.

Министр также обратил внимание на ситуацию с российским экспортом дизеля. По его словам, Россия в последние месяцы вводила ограничения на поставки топлива, столкнувшись с соответствующими трудностями. Теперь, как отметил Байрактар, Москва заключила договоренность о дизельном топливе с президентом США Дональдом Трампом, а Турция сможет воспользоваться частью предусмотренных поставок.

Для Анкары доступ к дополнительным объемам топлива может стать важным фактором на фоне стремления обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка. Диверсификация поставок позволяет стране сохранять гибкость в условиях изменений мировой энергетической конъюнктуры и ограничений, влияющих на торговлю нефтепродуктами.

Вместе с тем пока неизвестно, какую долю топлива получит Турция и насколько долгосрочным окажется механизм поставок. Без этих данных сложно оценить, приведет ли договоренность к заметному изменению структуры импорта или станет дополнительным источником снабжения.

Заявление Байрактара указывает на то, что энергетические договоренности между Россией, США и Турцией продолжают влиять на распределение нефтепродуктов на международном рынке. Однако подробности сделки и ее практические последствия еще предстоит уточнить.

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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/turkey-will-get-some-diesel-us-russia-supply-deal-energy-minister-says-2026-10-18/

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