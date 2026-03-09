США вдвічі скоротили військові навчання: у чому причина

На Корейському півострові 9 березня стартували щорічні спільні військові навчання Freedom Shield ("Щит свободи") США та Південної Кореї. Однак цього року маневри проходять у помітно скороченому форматі, що вже викликало дискусії серед експертів щодо можливих змін стратегії Вашингтона у регіоні.

Військові навчання. Фото: із відкритих джерел

За даними Bloomberg, навчання триватимуть до 19 березня, але їх масштаб значно менший, ніж рік тому. Кількість польових тренувань скоротили більш ніж удвічі – з 51 торік до 22 цього року.

Журналісти зазначають, що така стриманість збіглася із підготовкою візиту президента США Дональда Трампа до Азії. Аналітики вважають, що Вашингтон намагається уникати зайвої напруги у регіоні перед важливими дипломатичними переговорами.

У Міністерстві оборони Південної Кореї, втім, заперечують скорочення активності та заявляють, що навчання відбуваються за планом. За їхніми словами, частину тренувань просто перенесли інші періоди року, щоб рівномірно розподілити підготовку.

Американські військові наголошують, що головна мета маневрів – посилення взаємодії між союзниками, підвищення бойової готовності та відпрацювання спільної оборони у разі загроз.

Як і попередні роки, навчання викликали різку реакцію Північної Кореї. Пхеньян традиційно називає такі маневри підготовкою до можливого вторгнення та звинувачує США та Південну Корею в ескалації напруженості.

Додаткову тривогу в регіоні викликають повідомлення про можливе перекидання американських ресурсів із Корейського півострова на Близький Схід. Зокрема місцеві ЗМІ пишуть про ймовірне переміщення систем протиповітряної оборони Patriot на тлі конфлікту США з Іраном.

Командування американських сил у Кореї відмовилося підтверджувати ці дані, пославшись на таємність операцій. При цьому в заяві наголошується, що США зберігають "готову до дій та боєздатну присутність" на півострові.

Очікується, що найближчими тижнями Дональд Трамп прибуде до Азії, де має провести зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном. У Пекіні вже заявили, що конфлікт на Близькому Сході не вплине на проведення саміту, який може стати ключовим для майбутніх відносин між двома світовими державами.

