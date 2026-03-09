logo

RU UA
США вдвое сократили военные учения: в чем причина
НОВОСТИ

США вдвое сократили военные учения: в чем причина

Маневры на Корейском полуострове проходят в уменьшенном формате, а в регионе обсуждают возможную переброску систем Patriot на Ближний Восток

9 марта 2026, 08:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На Корейском полуострове 9 марта стартовали ежегодные совместные военные учения Freedom Shield ("Щит свободы") США и Южной Кореи. Однако в этом году маневры проходят в заметно сокращённом формате, что уже вызвало дискуссии среди экспертов о возможных изменениях стратегии Вашингтона в регионе.

США вдвое сократили военные учения: в чем причина

Военные учения. Фото: из открытых источников

По данным Bloomberg, учения продлятся до 19 марта, но их масштаб значительно меньше, чем год назад. Количество полевых тренировок сократили более чем вдвое – с 51 в прошлом году до 22 в нынешнем.

Журналисты отмечают, что такая сдержанность совпала с подготовкой визита президента США Дональда Трампа в Азию. Аналитики считают, что Вашингтон старается избегать лишнего напряжения в регионе перед важными дипломатическими переговорами.

В Министерстве обороны Южной Кореи, впрочем, отрицают сокращение активности и заявляют, что учения проходят по плану. По их словам, часть тренировок просто перенесли на другие периоды года, чтобы равномерно распределить подготовку.

Американские военные подчеркивают, что главная цель маневров – усиление взаимодействия между союзниками, повышение боевой готовности и отработка совместной обороны в случае угроз.

Как и в предыдущие годы, учения вызвали резкую реакцию Северной Кореи. Пхеньян традиционно называет такие маневры подготовкой к возможному вторжению и обвиняет США и Южную Корею в эскалации напряженности.

Дополнительную тревогу в регионе вызывают сообщения о возможной переброске американских ресурсов с Корейского полуострова на Ближний Восток. В частности, местные СМИ пишут о вероятном перемещении систем противовоздушной обороны Patriot на фоне конфликта США с Ираном.

Командование американских сил в Корее отказалось подтверждать эти данные, сославшись на секретность операций. При этом в заявлении подчеркивается, что США сохраняют "готовое к действиям и боеспособное присутствие" на полуострове.

Ожидается, что в ближайшие недели Дональд Трамп прибудет в Азию, где должен провести встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. В Пекине уже заявили, что конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на проведение саммита, который может стать ключевым для будущих отношений между двумя мировыми державами.

Читайте также на портале "Комментарии" — теперь все очень серьезно: что сказал Трамп о ценах на нефть из-за Ирана.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-09/us-south-korea-hold-reduced-drills-as-china-prepares-trump-trip
