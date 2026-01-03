США трощать Венесуелу: куди влучили ракети

Під час атаки по Венесулі сталися влучення у будівлю парламенту Венесуели. Про це розповів президент Колумбії Густаво Петро, який показав список об’єктів атакованих США. Їх щонайменше 11.

США та Венесуела. Фото: із відкритих джерел

Вибухи в Каракасі, зі слів очевидців, стали менш інтенсивними, але в місті все ще часто чутно шум військових літаків.

Також газета WSJ повідомила, що Білий дім опублікує заяву щодо Венесуели після того, як військові США покинуть її повітряний простір.

Нагадаємо, очільник МЗС Венесуели Іван Гіль Пінто заявив, що його країна зазнала військової агресії з боку США. За його даними, атак зазнали об’єкти в столиці Каракасі, а також у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели у суботу. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у мережі X.

Також видання "Коментарі" повідомляло — у столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово робив заяви про готовність застосувати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по судах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.



