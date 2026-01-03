США разбивают Венесуэлу: куда попали ракеты

Во время атаки по Венесуле произошло попадание в здание парламента Венесуэлы. Об этом рассказал президент Колумбии Густаво Петр, показавший список объектов атакованных США. Их не менее 11.

США и Венесуэла. Фото: из открытых источников

Взрывы в Каракасе, по словам очевидцев, стали менее интенсивными, но в городе все еще часто слышен шум военных самолетов.

Также газета WSJ сообщила, что Белый дом опубликует заявление по Венесуэле после того, как военные США покинут ее воздушное пространство.

Напомним, глава МИД Венесуэлы Иван Гиль Пинто заявил, что его страна испытала военную агрессию со стороны США. По его данным, атаки подверглись объектам в столице Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы в субботу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в сети X.

Также издание "Комментарии" сообщало – в столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в том числе район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления о готовности применить наземную операцию в Венесуэле с целью вынудить президента страны Николаса Мадуро покинуть пост. Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также проведение ударов по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море.



