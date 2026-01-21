США тиснуть на тіньовий флот РФ: чи створить це проблеми для Путіна

США затримали судно Sagitta, яке входить до тіньового флоту рф. Це вже сьомий затриманий танкер. Кому це сигнал від США? Чи може придушення тіньового флоту рф створити серйозні економічні проблеми для рф? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

Знищити тіньовий флот Росії – архіскладно

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко зазначив, що Росія існувати без нафти не може. І кожен такий удар є болючим для Москви.

"Зрозуміло, що знищення тіньового флоту Росії – це добре, але повністю його перемогти – архіскладно. Буде знищено цей, з'явиться другий, третій і так далі. З іншої сторони, треба створювати подібним чином для Росії проблеми. Проте не варто забувати, що Росія використовує різні методи, щоб обійти заборони. Зараз діє тіньовий флот. Потім будуть якісь псевдопоставки. Типу поставлятиметься нафта грецька, а насправді буде російська. На жаль, повністю ліквідувати тіньовий флот – нереально", – зазначив економіст.

Співрозмовник порталу "Коментарі" наголошує, на сьогоднішній момент Україна і США справді намагаються давити на Росію. Наскільки це дасть ефект, згодом побачимо.

"Наразі економіка Росії дійсно потерпає, але не можна сказати, що вона дійсно на межі краху. За 2025 рік за оперативними даними Росія втратила 14% від експорту нафти і нафтопродуктів, що досить небагато. Щодо того, кому це сигнал, то, швидше за все, США хочуть показати не тільки Росії, а й усьому світу, що Вашингтон не признає ніякі закони і має право їх порушувати. Тому що, захопивши танкер, Дональд Трамп робить все, що йому заманеться, незважаючи на міжнародне право", – зауважив Олександр Охріменко.

Ціна співпраці з москвою може зрости до неприйнятного рівня

Телеведучий, медіаексперт, політичний оглядач Сергій Дойко зазначив, цікаво, що затриманий США танкер справді використовувався для перевезення нафти й нафтопродуктів із портів у Балтійському та Тихоокеанському регіонах до Китаю й Індії.

"У США знову активізували дискусію щодо різкого посилення тиску на російський нафтовий експорт – цього разу за рахунок прямих санкцій проти країн і компаній, які продовжують купувати нафту з рф. У Вашингтоні відкрито дають зрозуміти, що терпіння щодо обходу обмежень вичерпується. За словами американських посадовців, президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження мит у розмірі до 500% на імпорт російської нафти та пов’язані з нею операції без погодження з Конгресом. Юридичною основою може стати закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, який дозволяє Білому дому діяти в односторонньому порядку у разі загрози національним інтересам США. Міністр фінансів США Скотт Бессент прямо підтвердив, що адміністрація не вважає схвалення Сенату критично необхідним, попри те, що аналогічні повноваження раніше пропонувалося формалізувати окремим законопроєктом", – зазначив експерт.

На його думку, для росії це означає новий рівень санкційного ризику. Потенційні 500-відсоткові мита фактично роблять торгівлю російською нафтою економічно токсичною для покупців і створюють загрозу різкого звуження експортних каналів.

"Сигнал адресований насамперед великим імпортерам, які досі намагалися балансувати між санкціями та вигодою від дешевої російської сировини. У Вашингтоні ж дають зрозуміти: ціна співпраці з москвою може зрости до неприйнятного рівня", – підсумував аналітик.

