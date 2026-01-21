США давят на теневой флот РФ: создаст ли это проблемы для Путина

США задержали судно Sagitta, входящее в теневой флот России. Это уже седьмой задержанный танкер. Кому это сигнал от США? Может ли подавление теневого флота России создать серьезные экономические проблемы для Москвы? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

Уничтожить теневой флот России – архисложно

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отметил, что Россия существовать без нефти не может. И каждый такой удар является болезненным для Москвы.

"Понятно, что уничтожение теневого флота России – это хорошо, но полностью его победить – архисложно. Будет уничтожен этот, появится второй, третий и так далее. С другой стороны, нужно создавать подобным образом для России проблемы. Однако не стоит забывать, что Россия использует разные методы, чтобы обойти запреты. Сейчас действует теневой флот. Потом будут какие-то псевдопоставки. К примеру, будет поставляться греческая нефть, а на самом деле будет российская. К сожалению, полностью ликвидировать теневой флот – нереально", – отметил экономист.

Собеседник портала "Комментарии" отмечает, что на сегодняшний момент Украина и США действительно пытаются давить на Россию. Насколько это даст эффект, потом увидим.

"Пока экономика России действительно страдает, но нельзя сказать, что она действительно на грани краха. За 2025 год по оперативным данным Россия потеряла 14% от экспорта нефти и нефтепродуктов, что достаточно немного. Что касается того, кому это сигнал, то, скорее всего, США хотят показать не только России, но и всему миру, что Вашингтон не признает никаких законов и имеет право их нарушать. Потому что захватив танкер, Дональд Трамп делает все, что ему вздумается, несмотря на международное право", – заметил Александр Охрименко.

Цена сотрудничества с москвой может возрасти до неприемлемого уровня

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко отметил, интересно, что задержанный США танкер действительно использовался для перевозки нефти и нефтепродуктов из портов в Балтийском и Тихоокеанском регионах в Китай и Индию.

"В США снова активизировали дискуссию по резкому усилению давления на российский нефтяной экспорт – на этот раз за счет прямых санкций против стран и компаний, продолжающих покупать нефть из России. В Вашингтоне открыто дают понять, что терпение по обходу ограничений исчерпывается. По словам американских чиновников, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения пошлин в размере до 500% на импорт российской нефти и связанные с ней сделки без согласования с Конгрессом. Юридической основой может стать закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, позволяющий Белому дому действовать в одностороннем порядке в случае угрозы национальным интересам США. Министр финансов США Скотт Бессент прямо подтвердил, что администрация не считает одобрение Сената критически необходимым, несмотря на то, что аналогичные полномочия ранее предлагалось формализовать отдельным законопроектом", – отметил эксперт.

По его мнению, для России это означает новый уровень санкционного риска. Потенциальные 500-процентные пошлины фактически делают торговлю российской нефтью экономически токсичной покупателям и создают угрозу резкого сужения экспортных каналов.

"Сигнал адресован, прежде всего, крупным импортерам, которые до сих пор пытались балансировать между санкциями и выгодой от дешевого российского сырья. В Вашингтоне же дают понять: цена сотрудничества с москвой может возрасти до неприемлемого уровня", – подытожил аналитик.

