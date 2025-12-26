logo_ukra

США теж хочуть купити: у Данії зухвало відреагував на територіальні посягання Трампа
США теж хочуть купити: у Данії зухвало відреагував на територіальні посягання Трампа

У Данії іронізували над намірами Трампа купити Гренландію

26 грудня 2025, 10:31
Автор:
Кравцев Сергей

Голова Комітету з питань оборони Данії Расмус Ярлов у соцмережах іронізував над намірами американського президента Дональда Трампа купити Гренландію. Про це він написав у соцмережі Х.

США теж хочуть купити: у Данії зухвало відреагував на територіальні посягання Трампа

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Не те щоб ми були повністю задоволені, але нинішні темпи зростання в Данії цілком пристойні. Незабаром ми почнемо купувати штати США", — заявив він.

Пізніше Ярлов зазначив, що завжди захоплювався штатом Нью-Гемпшир та навіть висловив зацікавленість Гаваями.

За його словами, жителі Гаваїв самі мають вирішити, чи приєднуватися їм до Данії, адже США "не зможуть розвивати штат із їхніми великими боргами".

Варто зазначити, що з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси датську територію в Арктиці,

Читайте також на порталі "Коментарі" — на тлі заяв президента США Дональда Трампа про стратегічну важливість Гренландії його новий посланець Джефф Лендрі заявив, що Америка не має наміру анексувати острів.                  

За словами Лендрі, американська адміністрація не прагне "завоювати" територію Данії, а хоче лише розпочати прямий діалог із жителями острова. Про це пише AP.

Посланник президента США заявив, що Вашингтон хоче обговорювати майбутнє безпосередньо з гренландцями, враховуючи саме їхні потреби та очікування.

"Наші розмови мають бути з реальними людьми у Гренландії — гренландцями. Чого вони шукають? Яких можливостей їм не вистачає?" — Сказав Джефф Лендрі.




