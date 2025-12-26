США тоже хотят купить: в Дании дерзко отреагировал на территориальные посягательства Трампа

Глава Комитета по вопросам обороны Дании Расмус Ярлов в соцсетях иронизировал над намерениями американского президента Дональда Трампа купить Гренландию. Об этом он написал в соцсети Х.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Не то, чтобы мы были полностью довольны, но нынешние темпы роста в Дании вполне приличные. Скоро мы начнем покупать штаты США", – заявил он.

Позже Ярлов отметил, что всегда восхищался штатом Нью-Гэмпшир и даже выразил заинтересованность Гавайями.

По его словам, жители Гавайев сами должны решить, присоединяться ли им к Дании, ведь США "не смогут развивать штат с их большими долгами".

Стоит отметить, с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике,

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о стратегической важности Гренландии его новый посланник Джефф Лэндри заявил, что Америка не намерена аннексировать остров.

По словам Лэндри, американская администрация не стремится "завоевать" территорию Дании, а хочет лишь начать прямой диалог с жителями острова. Об этом пишет AP.

Посланник президента США заявил, что Вашингтон хочет обсуждать будущее непосредственно с гренландцами, учитывая именно их потребности и ожидания.

"Наши разговоры должны быть с реальными людьми в Гренландии — гренландцами. Чего они ищут? Каких возможностей им не хватает?" – сказал Джефф Лэндри.



