logo_ukra

BTC/USD

111675

ETH/USD

3979.21

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події США та Китай на межі нового конфлікту
commentss НОВИНИ Всі новини

США та Китай на межі нового конфлікту

Набуття чинності нових портових зборів зробило відносини між Пекіном та Вашингтоном ще більш напруженими

14 жовтня 2025, 10:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Торгове протистояння між США та Китаєм знову набирає обертів після набуття чинності новими портовими зборами. З вівторка обидві країни почали стягувати додаткові платежі із судів одна одної. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "ВВС".

США та Китай на межі нового конфлікту

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що в Китаї заявили, що введені збори спрямовані на захист національної судноплавної галузі від "дискримінаційних" дій США. Вони стосуються судів, що належать або експлуатуються американськими компаніями, зокрема тих, де частка американського капіталу перевищує 25%.

Пекін оголосив про ці заходи минулого тижня, одночасно із запровадженням контролю за експортом рідкісноземельних металів. У відповідь президент США Дональд Трамп погрожував додатковими 100% тарифами на китайські товари.

Тим часом у США набули чинності нові мита на імпорт деревини, меблів та кухонного обладнання, значна частина яких надходить із Китаю.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін можуть зустрітися в Південній Кореї наприкінці жовтня, щоб обговорити деескалацію.

"100% тариф не обов'язково має бути введений... Відносини, незважаючи на цю заяву минулого тижня, хороші. Лінії зв'язку відновилися, тож подивимося, до чого це призведе", — сказав Бессент.

У Пекіні ж наголосили, що готові як до переговорів, так і до протистояння.

"Позиція Китаю послідовна. Якщо буде боротьба, ми боротимемося до кінця; якщо будуть переговори, двері відчинені. США не можуть вимагати переговорів, одночасно запроваджуючи нові обмежувальні заходи за допомогою погроз та залякувань. Це не правильний спосіб взаємодії з Китаєм", — заявив представник Міністерства торгівлі Китаю.

Китайські державні ЗМІ звинуватили США у порушенні морської угоди між країнами.

За інформацією видання, портовий збір для американських судів становитиме 400 юанів за тонну і зростатиме щорічно, досягнувши 1120 юанів у 2028 році.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зробив оптимістичну заяву про торгову війну з Китаєм.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/ce3x1elkxvvo
Теги:

Новини

Всі новини