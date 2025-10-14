США та Китай на межі нового конфлікту

Торгове протистояння між США та Китаєм знову набирає обертів після набуття чинності новими портовими зборами. З вівторка обидві країни почали стягувати додаткові платежі із судів одна одної. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "ВВС".

У матеріалі йдеться, що в Китаї заявили, що введені збори спрямовані на захист національної судноплавної галузі від "дискримінаційних" дій США. Вони стосуються судів, що належать або експлуатуються американськими компаніями, зокрема тих, де частка американського капіталу перевищує 25%.

Пекін оголосив про ці заходи минулого тижня, одночасно із запровадженням контролю за експортом рідкісноземельних металів. У відповідь президент США Дональд Трамп погрожував додатковими 100% тарифами на китайські товари.

Тим часом у США набули чинності нові мита на імпорт деревини, меблів та кухонного обладнання, значна частина яких надходить із Китаю.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін можуть зустрітися в Південній Кореї наприкінці жовтня, щоб обговорити деескалацію.

"100% тариф не обов'язково має бути введений... Відносини, незважаючи на цю заяву минулого тижня, хороші. Лінії зв'язку відновилися, тож подивимося, до чого це призведе", — сказав Бессент.

У Пекіні ж наголосили, що готові як до переговорів, так і до протистояння.

"Позиція Китаю послідовна. Якщо буде боротьба, ми боротимемося до кінця; якщо будуть переговори, двері відчинені. США не можуть вимагати переговорів, одночасно запроваджуючи нові обмежувальні заходи за допомогою погроз та залякувань. Це не правильний спосіб взаємодії з Китаєм", — заявив представник Міністерства торгівлі Китаю.

Китайські державні ЗМІ звинуватили США у порушенні морської угоди між країнами.

За інформацією видання, портовий збір для американських судів становитиме 400 юанів за тонну і зростатиме щорічно, досягнувши 1120 юанів у 2028 році.

