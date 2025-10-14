США и Китай на грани нового конфликта

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Торговое противостояние между США и Китаем вновь набирает обороты после вступления в силу новых портовых сборов. Со вторника обе страны начали взимать дополнительные платежи с судов друг друга. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ВВС".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В материале говорится, в Китае заявили, что введенные сборы направлены на защиту национальной судоходной отрасли от "дискриминационных" действий США. Они касаются судов, принадлежащих или эксплуатируемых американскими компаниями, в частности тех, где доля американского капитала больше 25%.
Пекин объявил об этих мерах на прошлой неделе, одновременно с введением контроля за экспортом редкоземельных металлов. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными 100% тарифами на китайские товары.
Тем временем в США вступили в силу новые пошлины на импорт древесины, мебели и кухонного оборудования, значительная часть которых поступает из Китая.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут встретиться в Южной Корее в конце октября, чтобы обсудить деэскалацию.
В Пекине же отметили, что готовы как к переговорам, так и к противостоянию.
Китайские государственные СМИ обвинили США в нарушении морского соглашения между странами.
По информации издания, портовый сбор для американских судов будет составлять 400 юаней за тонну и будет расти ежегодно, достигнув 1120 юаней в 2028 году.
Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп сделал оптимистическое заявление о торговой войне с Китаем.