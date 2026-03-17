США та Іран, все ж таки, пішли на контакт: стали відомі таємні подробиці

Американський чиновник, який згодився говорити на умовах анонімності, повідомив про відновлення прямого контакту між посланцем США Стівом Віткоффом та головою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Про це повідомляє видання Axios.

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ стало відомо, що останніми днями між сторонами відновили прямий зв'язок.

Американський чиновник зазначив, що Арагчі надсилав Віткоффу текстові повідомлення, в яких особливу увагу приділяли припиненню військових дій.

Наразі кількість контактів і їхній зміст не розголошуються. При цьому джерело підкреслило, що ініціатором контакту виступив саме Арагчі.

Однак після публікації інформації іранський міністр спростував відомості про нещодавній контакт із Віткоффом. Він заявив у X, що остання розмова відбулася до "незаконного військового нападу" США на Іран.

Американський представник запевнив, що така заява не відповідає дійсності.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Іран спілкувався з американською стороною.

Він уточнив, що наразі не зрозуміло, хто саме уповноважений укладати угоди.

"Я відкритий до переговорів, — додав Трамп, — але скептично оцінюю готовність Тегерана до домовленостей, оскільки невідомо, хто ухвалює рішення в країні після смерті низки високопоставлених чиновників".

Американські джерела повідомляють, що Трамп розглядає угоду, яка дозволила б Ірану інтегруватися зі світовим ринком і отримувати дохід від експорту нафти.

Водночас вимоги Тегерана про "репарації" як частину мирної угоди були відхилені.

У матеріалі зазначається, що Арагчі раніше не вважався ключовою особою до війни, проте тепер координує дії з секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, який фактично керує державою після смерті верховного лідера.

