США и Иран все же пошли на контакт: стали известны тайные подробности

Американский чиновник, согласившийся говорить на условиях анонимности, сообщил о возобновлении прямого контакта между посланником США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщает издание Axios.

США и Иран. Фото: из открытых источников

СМИ стало известно, что в последние дни между сторонами возобновлена прямая связь.

Американский чиновник отметил, что Арагчи присылал Виткоффу текстовые сообщения, в которых особое внимание было уделено прекращению военных действий.

Пока количество контактов и их содержание не разглашаются. При этом источник подчеркнул, что инициатором контакта выступил именно Арагчи.

Однако после публикации информации иранский министр опроверг сведения о недавнем контакте с Виткоффом. Он заявил в X, что последний разговор состоялся до "незаконного военного нападения" США на Иран.

Американский представитель заверил, что такое заявление не соответствует действительности.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Иран общался с американской стороной.

Он уточнил, что пока не ясно, кто именно уполномочен заключать соглашения.

"Я открыт к переговорам, – добавил Трамп, – но скептически оцениваю готовность Тегерана к договоренностям, поскольку неизвестно, кто принимает решение в стране после смерти ряда высокопоставленных чиновников".

Американские источники сообщают, что Трамп рассматривает соглашение, которое позволило бы Ирану интегрироваться с мировым рынком и получать доход от экспорта нефти.

В то же время требования Тегерана о "репарациях" как части мирного соглашения были отклонены.

В материале отмечается, что Арагчи ранее не считался ключевым лицом до войны, однако теперь координирует действия с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, фактически руководящим государством после смерти верховного лидера.

