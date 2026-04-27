США та Іран у глухому куті: переговори зриваються, що екстрено скликає Трамп

Переговори між США та Іраном зайшли у нову фазу невизначеності: сторони відмовляються від особистих зустрічей і переходять до дистанційного формату. Як повідомляє Sky News, найближчим часом новий раунд прямих перемовин не запланований.

За інформацією джерел, зокрема пакистанських чиновників, робота над потенційною довгостроковою угодою триває, однак контакт відбуватиметься без особистої присутності делегацій. Причина – відсутність достатнього зближення позицій, необхідного для підписання хоча б попереднього меморандуму.

“Проєкт домовленостей обговорюватимуть дистанційно, поки сторони не досягнуть базового консенсусу”, — зазначає джерело, знайоме з перебігом переговорів. Такий формат свідчить про складність діалогу та небажання сторін іти на поступки без чітких гарантій.

На цьому тлі ситуація навколо Ірану стає предметом термінових консультацій у Вашингтоні. За даними журналіста Барак Равід, президент Дональд Трамп проводить нараду з командою з національної безпеки та зовнішньої політики.

Очікується, що ключовою темою стане нинішній тупик у переговорах, а також подальші кроки США у відносинах з Іраном. Серед варіантів, як дипломатичний тиск, так і інші сценарії реагування.

Експерти відзначають: перехід до дистанційних консультацій може як дати сторонам час для компромісів, так і затягнути процес, підвищуючи ризики нової ескалації в регіоні.

американська делегація має вирушити до Пакистану для переговорів, але іранська сторона фактично відмовилася від зустрічі. Тим самим Тегеран дав зрозуміти, що не має наміру виконувати ультимативну вимогу Вашингтона, що вкотре може свідчити про затягування конфлікту на Близькому Сході.




