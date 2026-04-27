США и Иран в тупике, переговоры срываются: что экстренно созывает Трамп
США и Иран в тупике, переговоры срываются: что экстренно созывает Трамп

Диалог переходит в "теневой режим": стороны отказываются от прямых встреч, пока не договорятся хотя бы об основе соглашения

27 апреля 2026, 15:14
Автор:
Кравцев Сергей

Переговоры между США и Ираном зашли в новую фазу неопределенности: стороны отказываются от личных встреч и переходят в дистанционный формат. Как сообщает Sky News, в ближайшее время новый раунд прямых переговоров не запланирован.

США и Иран. Фото: из открытых источников

По информации источников, в частности, пакистанских чиновников, работа над потенциальным долгосрочным соглашением продолжается, однако контакт будет происходить без личного присутствия делегаций. Причина – отсутствие достаточного сближения позиций, необходимого для подписания хотя бы предварительного меморандума.

"Проект договоренностей будут обсуждать дистанционно, пока стороны не достигнут базового консенсуса", — отмечает источник, знакомый с ходом переговоров. Такой формат свидетельствует о сложности диалога и нежелании сторон идти на уступки без четких гарантий.

На этом фоне ситуация вокруг Ирана становится предметом срочных консультаций в Вашингтоне. По данным журналиста Барак Равид, президент Дональд Трамп проводит совещание с командой национальной безопасности и внешней политики.

Ожидается, что ключевой темой станет нынешний тупик в переговорах, а также дальнейшие шаги США в отношениях с Ираном. Среди вариантов как дипломатическое давление, так и другие сценарии реагирования.

Эксперты отмечают, что переход к дистанционным консультациям может как дать сторонам время для компромиссов, так и затянуть процесс, повышая риски новой эскалации в регионе.

Читайте на портале "Комментарии" — американская делегация должна отправиться в Пакистан для переговоров, но иранская сторона фактически отказалась от встречи. Тем самым Тегеран дал понять, что не намерен выполнять ультимативное требование Вашингтона, что может свидетельствовать о затягивании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в публикации Reuters.




Источник: https://news.sky.com/story/iran-war-latest-trump-blockade-strait-of-hormuz-lebanon-13509565
