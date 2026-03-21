logo_ukra

BTC/USD

70590

ETH/USD

2150.79

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

США ще на крок ближче до розблокування Ормузької протоки: що вдалося знищити

CNN повідомляє про те, що США знищили радарну базу, з якої Іран вистежував танкери в Ормузькій протоці

21 березня 2026, 17:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило про нібито помітне зменшення можливостей Ірану та Корпусу вартових ісламської революції впливати на безпеку судноплавства в районі Ормузької протоки. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяви американського військового керівництва.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер у публічному відеозверненні наголосив, що американські військові дії разом із партнерами спрямовані на "усунення багаторічної загрози вільній торгівлі", яку Вашингтон пов’язує з Іраном у стратегічно важливому морському коридорі.

За словами Купера, останні удари, зокрема по підземному об’єкту вздовж іранського узбережжя, призвели до знищення низки елементів військової інфраструктури. Йдеться про розвідувальні вузли та радіолокаційні станції, які, як стверджує американська сторона, використовувалися для моніторингу руху суден у регіоні.

Військовий також заявив, що такі дії нібито суттєво послабили здатність Ірану контролювати або обмежувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці та прилеглих водах. При цьому у CENTCOM підкреслюють, що метою операцій є забезпечення безперешкодного руху міжнародної торгівлі.

Як зазначає CNN, у Пентагоні розглядають ситуацію як частину ширшої кампанії зі стримування потенційних загроз у регіоні Перської затоки, де Ормузька протока залишається одним із найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі.

Офіційний Тегеран наразі не коментував оприлюднені заяви американської сторони.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Адміністрація Дональда Трампа опрацьовує кілька варіантів дій щодо іранської ядерної програми на тлі загострення ситуації. Як повідомляє CBS News, серед сценаріїв, як забезпечення контролю над ядерними об’єктами, так і потенційне силове вилучення збагаченого урану.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини