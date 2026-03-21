США ще на крок ближче до розблокування Ормузької протоки: що вдалося знищити

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило про нібито помітне зменшення можливостей Ірану та Корпусу вартових ісламської революції впливати на безпеку судноплавства в районі Ормузької протоки. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяви американського військового керівництва.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер у публічному відеозверненні наголосив, що американські військові дії разом із партнерами спрямовані на "усунення багаторічної загрози вільній торгівлі", яку Вашингтон пов’язує з Іраном у стратегічно важливому морському коридорі.

За словами Купера, останні удари, зокрема по підземному об’єкту вздовж іранського узбережжя, призвели до знищення низки елементів військової інфраструктури. Йдеться про розвідувальні вузли та радіолокаційні станції, які, як стверджує американська сторона, використовувалися для моніторингу руху суден у регіоні.

Військовий також заявив, що такі дії нібито суттєво послабили здатність Ірану контролювати або обмежувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці та прилеглих водах. При цьому у CENTCOM підкреслюють, що метою операцій є забезпечення безперешкодного руху міжнародної торгівлі.

Як зазначає CNN, у Пентагоні розглядають ситуацію як частину ширшої кампанії зі стримування потенційних загроз у регіоні Перської затоки, де Ормузька протока залишається одним із найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі.

Офіційний Тегеран наразі не коментував оприлюднені заяви американської сторони.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Адміністрація Дональда Трампа опрацьовує кілька варіантів дій щодо іранської ядерної програми на тлі загострення ситуації. Як повідомляє CBS News, серед сценаріїв, як забезпечення контролю над ядерними об’єктами, так і потенційне силове вилучення збагаченого урану.



