logo

BTC/USD

70590

ETH/USD

2150.79

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

США еще на шаг ближе к разблокированию Ормузского пролива: что удалось уничтожить
commentss НОВОСТИ Все новости

США еще на шаг ближе к разблокированию Ормузского пролива: что удалось уничтожить

CNN сообщает о том, что США уничтожили радарную базу, из которой Иран выслеживал танкеры в Ормузском проливе

21 марта 2026, 17:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о якобы заметном уменьшении возможностей Ирана и Корпуса стражей исламской революции влиять на безопасность судоходства в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления американского военного руководства.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер в публичном видеообращении подчеркнул, что американские военные действия вместе с партнерами направлены на "устранение многолетней угрозы свободной торговли", связываемой Вашингтоном с Ираном в стратегически важном морском коридоре.

По словам Купера, последние удары, в том числе по подземному объекту вдоль иранского побережья, привели к уничтожению ряда элементов военной инфраструктуры. Речь идет о разведывательных узлах и радиолокационных станциях, которые, как утверждает американская сторона, использовались для мониторинга движения судов в регионе.

Военный также заявил, что такие действия якобы существенно ослабили способность Ирана контролировать или ограничивать свободу судоходства в Ормузском проливе и близлежащих водах. При этом в CENTCOM подчеркивают, что целью сделок является обеспечение беспрепятственного движения международной торговли.

Как отмечает CNN, в Пентагоне рассматривают ситуацию как часть более широкой кампании по сдерживанию потенциальных угроз в регионе Персидского залива, где Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.

Официальный Тегеран не комментировал обнародованные заявления американской стороны.

Читайте на портале "Комментарии" — Администрация Дональда Трампа прорабатывает несколько вариантов действий по иранской ядерной программе на фоне обострения ситуации. Как сообщает CBS News, среди сценариев как обеспечение контроля над ядерными объектами, так и потенциальное силовое изъятие обогащенного урана.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости