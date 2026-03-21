США еще на шаг ближе к разблокированию Ормузского пролива: что удалось уничтожить

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о якобы заметном уменьшении возможностей Ирана и Корпуса стражей исламской революции влиять на безопасность судоходства в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления американского военного руководства.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер в публичном видеообращении подчеркнул, что американские военные действия вместе с партнерами направлены на "устранение многолетней угрозы свободной торговли", связываемой Вашингтоном с Ираном в стратегически важном морском коридоре.

По словам Купера, последние удары, в том числе по подземному объекту вдоль иранского побережья, привели к уничтожению ряда элементов военной инфраструктуры. Речь идет о разведывательных узлах и радиолокационных станциях, которые, как утверждает американская сторона, использовались для мониторинга движения судов в регионе.

Военный также заявил, что такие действия якобы существенно ослабили способность Ирана контролировать или ограничивать свободу судоходства в Ормузском проливе и близлежащих водах. При этом в CENTCOM подчеркивают, что целью сделок является обеспечение беспрепятственного движения международной торговли.

Как отмечает CNN, в Пентагоне рассматривают ситуацию как часть более широкой кампании по сдерживанию потенциальных угроз в регионе Персидского залива, где Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.

Официальный Тегеран не комментировал обнародованные заявления американской стороны.

