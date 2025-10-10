logo_ukra

США програють Росії та Китаю у війні: на Заході назвали головну причину
США програють Росії та Китаю у війні: на Заході назвали головну причину

Axios пише про те, що в розгортанні гіперзвукової зброї Китай та РФ йдуть уперед

10 жовтня 2025, 09:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Останнім часом США надто зменшили темпи у розробці та розгортанні гіперзвукової зброї. На тлі рішучості Росії та Китаю це створює "асиметрію поля бою", яка загрожує військовій могутності Заходу. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у документі Робочої групи з гіперзвукових можливостей.

США програють Росії та Китаю у війні: на Заході назвали головну причину

Гіперзвукова зброя. Фото: з відкритих джерел

Висновки групи, у складі якої колишні керівники армії США, ВПС, Пентагону та Національної адміністрації ядерної безпеки, містять низку жорстких попереджень та практичних рекомендацій — від прискореного розгортання перших американських гіперзвукових систем до перегляду промислової бази та розгляду гіперзвукових засобів доставки ядерної зброї.

Автори називають гіперзвукову зброю "зміною парадигми в сучасній війні", яку "ми не можемо дозволити собі ігнорувати". Гіперзвукове озброєння рухається зі швидкістю понад 5 махів — долає милі за секунди, через що традиційні засоби перехоплення після запуску можуть виявитися неефективними.

Зазначається, що система оборони, включаючи термінальні висотні засоби та Patriot, може бути "пригнічена шквальним вогнем", а її поповнення – надто дороге.

У матеріалі йдеться, що США мають кілька гіперзвукових програм на різних стадіях розробки: дальньої поразки гіперзвукова зброя, звичайна система швидкого удару, повітряно-базова зброя швидкого реагування та гіперзвукова атакуюча крилата ракета. Однак, як констатують автори, поступові покращення "недостатні".

Документ з'явився на тлі інформації, що адміністрація Дональда Трампа починає створювати дорогі оборонні ініціативи — у тексті згадується будівництво напівсферичного ракетного щита вартістю $175 млрд, відоме як "Золотий купол". Автори звіту закликають поєднати швидкість розгортання із довгостроковими змінами у виробництві та міжнародній кооперації, щоб усунути відставання від Росії та Китаю.

Читайте на порталі "Коментарі" — Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: чи отримає щось Україна.




Джерело: https://www.axios.com/2025/10/09/hypersonic-missiles-china-russia-atlantic-council
