Главная Новости Общество события США проиграют России и Китаю в войне: на Западе назвали главную причину
commentss НОВОСТИ Все новости

США проиграют России и Китаю в войне: на Западе назвали главную причину

Axios пишет о том, что в развертывании гиперзвукового оружия Китай и РФ идут вперед

10 октября 2025, 09:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В последнее время США слишком сбавили темпы в разработке и развертывании гиперзвукового оружия. На фоне решимости России и Китая это создает "асимметрию поля боя", которая угрожает военной мощи Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в документе Рабочей группы по гиперзвуковым возможностям.

США проиграют России и Китаю в войне: на Западе назвали главную причину

Гиперзвуковое оружие. Фото: из открытых источников

Выводы группы, в составе которой бывшие руководители армии США, ВВС, Пентагона и Национальной администрации ядерной безопасности, содержат ряд жестких предупреждений и практических рекомендаций — от ускоренного развертывания первых американских гиперзвуковых систем до пересмотра промышленной базы и рассмотрения гиперзвуковых средств доставки ядерного оружия.

Авторы называют гиперзвуковое оружие "сменой парадигмы в современной войне", которую "мы не можем позволить себе игнорировать". Гиперзвуковое вооружение движется со скоростью более 5 Махов — преодолевает мили за секунды, из-за чего традиционные средства перехвата после запуска могут оказаться неэффективными.

Отмечается, что система обороны, включая терминальные высотные средства и Patriot, может быть "подавлена шквальным огнем", а ее пополнение — слишком дорогое.

В материале говорится, что США имеют несколько гиперзвуковых программ на разных стадиях разработки: дальнего поражения гиперзвуковое оружие, обычная система быстрого удара, воздушно-базированное оружие быстрого реагирования и гиперзвуковая атакующая крылатая ракета. Однако, как констатируют авторы, постепенные улучшения "недостаточны".

Документ появился на фоне появившейся информации, что администрация Дональда Трампа начинает создавать дорогостоящие оборонные инициативы — в тексте упоминается строительство полусферического ракетного щита стоимостью $175 млрд, известное как "Золотой купол". Авторы отчета призывают совместить скорость развертывания с долгосрочными изменениями в производстве и международной кооперации, чтобы устранить отставание от России и Китая.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: получит ли что-то Украина.




Источник: https://www.axios.com/2025/10/09/hypersonic-missiles-china-russia-atlantic-council
