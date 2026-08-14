США пригрозили Ірану безстроковою морською блокадою: що почало відбуватися з цінами на нафту

Ціни на нафту в п’ятницю, 14 серпня, пішли вгору після того, як США заявили про готовність підтримувати морську блокаду Ірану без обмеження в часі. Нові погрози Вашингтона посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту. Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок п’ятниці ф’ючерси на Brent зросли приблизно до $88,50 за барель, а американська нафта West Texas Intermediate – до $82,81. За підсумками тижня обидві марки також демонстрували помітне зростання.

Головний фактор тиску на ринок – геополітика. Тривале протистояння США та Ірану створює ризики для транспортування енергоносіїв через ключові морські маршрути. Будь-яке подальше обмеження поставок здатне скоротити глобальну пропозицію та підштовхнути ціни вгору.

Водночас нафтовому ринку поки не дозволяють різко розігнатися побоювання щодо попиту. ОПЕК та Міжнародне енергетичне агентство переглянули свої оцінки його зростання в бік зниження. Додатковим стримувальним фактором стали американські запаси: напередодні було зафіксовано найбільше тижневе збільшення запасів сирої нафти більш ніж за три роки – на 17,4 млн барелів.

У результаті ринок опинився між двома протилежними тенденціями. Геополітична нестабільність і ризик перебоїв із поставками штовхають котирування вгору, тоді як слабший прогноз попиту та великі запаси США стримують зростання.

Для світової економіки ключовим залишається питання, наскільки довго триватимуть перебої з постачанням нафти з Близького Сходу. Якщо конфлікт затягнеться, ризик нового цінового стрибка зростатиме.

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