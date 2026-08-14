США пригрозили Ирану бессрочной морской блокадой: что начало происходить с ценами на нефть

Цены на нефть в пятницу, 14 августа, пошли ввысь после того, как США заявили о готовности поддерживать морскую блокаду Ирана без ограничения во времени. Новые угрозы Вашингтона усилили опасения по поводу перебоев с поставкой нефти с Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

По состоянию на утро пятницы фьючерсы на Brent выросли до $88,50 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate – до $82,81. По итогам недели обе марки также демонстрировали заметный рост.

Главный фактор давления на рынок – геополитика. Длительное противостояние США и Ирана создает риски для транспортировки энергоносителей через ключевые морские маршруты. Любое дальнейшее ограничение поставок способно сократить глобальное предложение и подтолкнуть цены вверх.

В то же время, нефтяному рынку пока не позволяют резко разогнаться опасения относительно спроса. ОПЕК и Международное энергетическое агентство пересмотрели свои оценки его роста в сторону понижения. Дополнительным сдерживающим фактором стали американские запасы: накануне было зафиксировано наибольшее недельное увеличение запасов сырой нефти более чем за три года – на 17,4 млн баррелей.

В результате рынок оказался между двумя противоположными тенденциями. Геополитическая нестабильность и риск перебоев с поставками толкают котировки вверх, в то время как более слабый прогноз спроса и большие запасы США сдерживают рост.

Для мировой экономики ключевым остается вопрос, как долго будут продолжаться перебои с поставкой нефти с Ближнего Востока. Если конфликт затянется, риск нового ценового скачка будет расти.

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