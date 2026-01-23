США хочуть видати Росії та Китаю жорстку заборону: про що йдеться

Дискусії про майбутнє Гренландії зосередилися навколо пакета пропозицій, який передбачає посилення військової присутності НАТО в Арктиці, надання США суверенних прав на частину території острова та обмеження доступу потенційно ворожих держав до його природних ресурсів. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

За даними видання, вісім західних високопосадовців у сфері безпеки та дипломатії розкрили контури можливого компромісу, про який президент США Дональд Трамп заявив напередодні, не вдаючись до подробиць. Цей крок, за оцінкою джерел, щонайменше тимчасово знизив напруженість у трансатлантичних відносинах, що виникла навколо статусу датської автономної території.

При цьому пропозиції, що обговорюються, не передбачають передачі всієї Гренландії під контроль США, чого раніше домагався Трамп. За словами чиновників, багато елементів майбутніх домовленостей залишаються неузгодженими, а переговори перебувають на ранній стадії.

Незрозуміло, чи консультації приведуть до підписання угоди. Данія публічно виступає проти передачі суверенітету над будь-якою частиною Гренландії, проте учасники переговорів сподіваються знайти баланс між вимогами Вашингтона та "червоною лінією" Європи, згідно з якою острів не може бути проданий.

Серед ключових ініціатив є створення нової місії НАТО в Арктиці, яку джерела умовно називають "Арктичний страж". Вона має посилити стримування Росії та Китаю за аналогією до операцій Альянсу в Балтійському регіоні та Східній Європі. Також обговорюється оновлення угоди 1951 між США і Данією, що надає американським військовим доступ до острова, з можливим створенням фактичних американських анклавів. Крім того, розглядається запровадження обмежень для країн поза НАТО на видобуток рідкісних мінералів у Гренландії.

