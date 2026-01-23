США хотят выдать России и Китаю жесткий запрет: о чем идет речь

Дискуссии о будущем Гренландии сосредоточились вокруг пакета предложений, который предусматривает усиление военного присутствия НАТО в Арктике, предоставление США суверенных прав на часть территории острова и ограничение доступа потенциально враждебных государств к его природным ресурсам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, восемь западных высокопоставленных чиновников в сфере безопасности и дипломатии раскрыли контуры возможного компромисса, о котором президент США Дональд Трамп заявил накануне, не вдаваясь в подробности. Этот шаг, по оценке источников, как минимум временно снизил напряженность в трансатлантических отношениях, возникшую вокруг статуса датской автономной территории.

При этом обсуждаемые предложения не предполагают передачи всей Гренландии под контроль США, чего ранее добивался Трамп. По словам чиновников, многие элементы будущих договоренностей остаются несогласованными, а переговоры находятся на ранней стадии.

Неясно, приведут ли консультации к подписанию соглашения. Дания публично выступает против передачи суверенитета над любой частью Гренландии, однако участники переговоров надеются найти баланс между требованиями Вашингтона и "красной линией" Европы, согласно которой остров не может быть продан.

Среди ключевых инициатив – создание новой миссии НАТО в Арктике, которую источники условно называют "Арктический страж". Она должна усилить сдерживание России и Китая по аналогии с операциями Альянса в Балтийском регионе и Восточной Европе. Также обсуждается обновление соглашения 1951 года между США и Данией, предоставляющего американским военным доступ к острову, с возможным созданием фактических американских анклавов. Кроме того, рассматривается введение ограничений для стран вне НАТО на добычу редких минералов в Гренландии.

