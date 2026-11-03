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США готують звернення до НАТО щодо України: що вимагатимуть

Адміністрація Трампа має намір домагатися додаткових внесків у програму PURL

3 листопада 2026, 08:05
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Кравцев Сергей

Сполучені Штати готуються звернутися до союзників НАТО з проханням збільшити фінансування постачання американського озброєння для України. Йдеться про програму PURL, яка дає змогу закуповувати зброю для української армії за рахунок коштів партнерських держав. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

США готують звернення до НАТО щодо України: що вимагатимуть

США. Фото: із відкритих джерел

За інформацією співрозмовників агентства, відповідне звернення Вашингтон може направити вже у листопаді. Американська сторона вже дала зрозуміти деяким членам Альянсу, що має намір домагатися додаткових фінансових зобов'язань.

Нова ініціатива свідчить, що США продовжують розраховувати на участь європейських та інших союзників у забезпеченні України озброєнням. Це відбувається на тлі непростих відносин між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом та розбіжностей навколо подальшої стратегії підтримки Києва.

Програма PURL стала одним із механізмів, які дозволяють Україні отримувати необхідне американське озброєння за фінансової участі партнерів із НАТО. У рамках цієї схеми союзники виділяють гроші на закупівлю зброї та обладнання з американських запасів, що дозволяє використовувати вже існуючі виробничі та логістичні можливості США.

Додаткове фінансування особливо важливе на тлі російської агресії, що триває, і потреби української армії в системах протиповітряної оборони, боєприпасах та інших видах озброєння.

Поки що невідомо, які саме країни Вашингтон має намір залучити до нових внесків та яку суму розраховує зібрати. Також залишається відкритим питання, як швидко союзники зможуть узгодити додаткові зобов'язання.

Таким чином, США готують новий крок, який може вплинути на обсяги та темпи подальшого постачання зброї Україні.

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