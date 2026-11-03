США готовят обращение к НАТО по Украине: что будут требовать

Соединенные Штаты готовятся обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить финансирование поставок американского вооружения для Украины. Речь идет о программе PURL, которая позволяет закупать оружие для украинской армии за счет средств партнерских государств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

США. Фото: из открытых источников

По информации собеседников агентства, соответствующее обращение Вашингтон может направить уже в ноябре. Американская сторона уже дала понять некоторым членам Альянса, что намерена добиваться дополнительных финансовых обязательств.

Новая инициатива свидетельствует о том, что США продолжают рассчитывать на участие европейских и других союзников в обеспечении Украины вооружением. Это происходит на фоне непростых отношений между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом и разногласий вокруг дальнейшей стратегии поддержки Киева.

Программа PURL стала одним из механизмов, позволяющих Украине получать необходимое американское вооружение при финансовом участии партнеров по НАТО. В рамках этой схемы союзники выделяют деньги на закупку оружия и оборудования из американских запасов, что позволяет использовать уже существующие производственные и логистические возможности США.

Дополнительное финансирование особенно важно на фоне продолжающейся российской агрессии и потребности украинской армии в системах противовоздушной обороны, боеприпасах и других видах вооружения.

Пока неизвестно, какие именно страны Вашингтон намерен привлечь к новым взносам и какую сумму рассчитывает собрать. Также остается открытым вопрос, насколько быстро союзники смогут согласовать дополнительные обязательства.

Таким образом, США готовят новый шаг, который может повлиять на объемы и темпы дальнейших поставок оружия Украине.

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