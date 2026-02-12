США демонструють силу: візит в яку країну Венса став приниженням для Путіна

Візит Джей Ді Венса до Вірменії та Азербайджану став історичною подією, оскільки це перший випадок, коли чинний віцепрезидент США відвідав обидві ці країни. Ця поїздка є логічним продовженням стратегії адміністрації Трампа щодо витіснення впливу Росії та Ірану з Південного Кавказу через економічні та технологічні важелі. Візит до Єревана мав підкреслено символічний та прагматичний характер. Про це розповів директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, головна новина – підписання угоди про співпрацю у сфері мирного атома. США пообіцяли інвестиції до $9 млрд (початкові $5 млрд на експорт технологій + $4 млрд на обслуговування). Мета – замінити стару радянську АЕС американськими малими модульними реакторами, що фактично обриває енергетичну залежність Вірменії від РФ. Вперше Вірменія офіційно закупила американські оборонні системи – БпЛА V-BAT від компанії Shield AI. Анонсовано другий етап проєкту суперкомп'ютера на базі 41 000 процесорів NVIDIA.

"Під час візиту стався дипломатичний конфуз. Допис про відвідування меморіалу Цицернакаберд зі згадкою про геноцид вірмен був згодом видалений із соціальної мережі Х, ймовірно, заради збереження балансу перед візитом до Баку. Це, у свою чергу, викликало обурення вірменської діаспори", – зазначив аналітик.

За його словами, у Баку Венса зустріли з великим розмахом, що підкреслило роль Азербайджану як ключового енергетичного та логістичного хаба. Сторони підписали Хартію про стратегічне партнерство, що охоплює безпеку, ШІ та торгівлю. Президент Азербайджану Ільхам Алієв уже назвав це "новою ерою" у відносинах. Крім того, США пообіцяли передати Азербайджану військові катери для захисту територіальних вод у Каспійському морі.

Ігор Семиволос зауважив, що центральною темою обох візитів було просування коридору TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) — це той самий "Зангезурський коридор", але під американським брендом.

"Що власне ми можемо винести з цього візиту для себе? Очевидно, Пашинян намагається змінити геополітичне позиціонування Вірменії. Тепер він робить ставку на США як на гаранта технологічного виживання. Проте передача контролю над коридором TRIPP американцям – це величезна поступка суверенітету в обмін на безпеку. Алієв, у свою чергу, майстерно використовує "транзакційний" підхід Трампа. Його стратегічна культура – це балансування. Отримавши катери та визнання своєї ролі від США, він одночасно залишається "своїм" для Ердогана і не розриває остаточно зв'язки з Москвою. Для США цей візит – демонстрація сили. Трамп і Венс показують, що можуть "зайти на задній двір Путіна" і запропонувати умови, від яких складно відмовитися", – зазначив експерт.

