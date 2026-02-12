США демонстрируют силу: визит в какую страну Венса стал унижением для Путина

Визит Джей Ди Венса в Армению и Азербайджан стал историческим событием, поскольку это первый случай, когда действующий вице-президент США посетил обе эти страны. Эта поездка является логическим продолжением стратегии администрации Трампа по вытеснению влияния России и Ирана с Южного Кавказа через экономические и технологические рычаги. Визит в Ереван имел подчеркнуто символический и прагматический характер. Об этом рассказал директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что главная новость – подписание соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома. США пообещали инвестиции до $9 млрд (начальные $5 млрд на экспорт технологий в $4 млрд на обслуживание). Цель – заменить старую советскую АЭС американскими малыми модульными реакторами, что фактически обрывает энергетическую зависимость Армении от РФ. Впервые Армения официально закупила американские оборонные системы – БПЛА V-BAT от компании Shield AI. Анонсирован второй этап проекта суперкомпьютера на базе 41 000 процессоров NVIDIA.

"Во время визита произошел дипломатический конфуз. Сообщение о посещении мемориала Цицернакаберд с упоминанием о геноциде армян было впоследствии удалено из социальной сети Х, вероятно, ради сохранения баланса перед визитом в Баку. Это, в свою очередь, вызвало негодование армянской диаспоры", – отметил аналитик.

По его словам, в Баку Венса встретили с большим размахом, что подчеркнуло роль Азербайджана как ключевого энергетического и логистического хаба. Стороны подписали Хартию о стратегическом партнерстве, охватывающем безопасность, ИИ и торговлю. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже назвал это "новой эрой" в отношениях. Кроме того, США пообещали передать Азербайджану военные катера для защиты территориальных вод в Каспийском море.

Игорь Семиволос отметил, что центральной темой обоих визитов было продвижение коридора TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) – это тот же "Зангезурский коридор", но под американским брендом.

"Что, собственно, мы можем вынести из этого визита для себя? По-видимому, Пашинян пытается изменить геополитическое позиционирование Армении. Теперь он делает ставку на США как на гаранта технологической выживаемости. Однако передача контроля над коридором TRIPP американцам – огромная уступка суверенитета в обмен на безопасность. Алиев, в свою очередь, искусно использует транзакционный подход Трампа. Его стратегическая культура – это балансировка. Получив катера и признание своей роли от США, он одновременно остается "своим" для Эрдогана и не разрывает до конца связи с Москвой. Для США этот визит – демонстрация силы. Трамп и Вэнс показывают, что могут "зайти на задний двор Путина" и предложить условия, от которых сложно отказаться", – отметил эксперт.

