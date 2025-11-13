Справжня криза влади відбудеться не через корупцію: що вже почало відбуватися на фронті

Українська влада переживає черговий критичний момент. Так вже влаштована Україна, що подібні моменти гарантовано виникають у будь-якої нашої влади. Але криза влади відбудеться не через корупцію, а через те, що вже почало відбуватися на фронті. Таку думку висловив політтехнолог Олександр Кочетков.

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Давайте будемо чесними хоча б перед собою: невже ми не здогадувалися, що можновладці крадуть несамовито, фактично, мародерять і збагачуються на війні? В мене особисто після того, як виник скандал з махінаціями з гумдопомогою у Запорізькій області у 2022 році і ніхто реально покараний не був, ілюзій не залишилося. Ні, зараз тільки квіточки, а отруйні вовчі ягідки ще не поспіли...", – зазначив політтехнолог.

На його думку, виникне справжня криза через провали на фронті. Тому що там ситуація постійно погіршується – і в районі Покровська-Мирнограду, і на Запорізькому напрямку. Цілком можливо, що до критичних напрямків додадуться ще й інші. Чогось рішучого по виправленню ситуації від нашого воєнного командування не помітно.

"А, якщо для загальновійськових операцій змушений підключатися спецназ ГУР та інші, це означає, що з резервами та їхнім залученням все не надто добре. Але суспільству, на жаль, значно цікавіше обсмоктувати відносини між міністрами і малювати жаби на фігурантів скандалу", – зауважив експерт.

