Справжня криза влади відбудеться не через корупцію: що вже почало відбуватися на фронті

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Українська влада переживає черговий критичний момент. Так вже влаштована Україна, що подібні моменти гарантовано виникають у будь-якої нашої влади. Але криза влади відбудеться не через корупцію, а через те, що вже почало відбуватися на фронті. Таку думку висловив політтехнолог Олександр Кочетков.
Наступ Росії. Фото: DeepState
На його думку, виникне справжня криза через провали на фронті. Тому що там ситуація постійно погіршується – і в районі Покровська-Мирнограду, і на Запорізькому напрямку. Цілком можливо, що до критичних напрямків додадуться ще й інші. Чогось рішучого по виправленню ситуації від нашого воєнного командування не помітно.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський, коментуючи викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці, заявив, що будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Сьогодні ж з’явилося рішення Кабміну про відсторонення одного з фігурантів справи Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Про рішення повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Чи достатня наразі реакція влади на резонансну справу? Яка ймовірність, що Банкова погодиться відправити уряд у відставку, як того вимагає опозиція? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.