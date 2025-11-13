Настоящий кризис власти произойдет не из-за коррупции: что уже начало происходить на фронте

Рубрики
Украинские власти переживают очередной критический момент. Так уж устроена Украина, что подобные моменты гарантированно возникают у любой нашей власти. Но кризис власти произойдет не из-за коррупции, а из-за того, что уже начало происходить на фронте. Такое мнение высказал политтехнолог Александр Кочетков.
Наступление России. Фото: DeepState
По его мнению, возникнет настоящий кризис из-за провалов на фронте. Потому что там ситуация постоянно ухудшается – и в районе Покровска-Мирнограда, и в Запорожском направлении. Вполне возможно, что к критическим направлениям прибавятся и другие. Чего-то решительного по исправлению ситуации от нашего военного командования не заметно.
