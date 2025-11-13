Настоящий кризис власти произойдет не из-за коррупции: что уже начало происходить на фронте

Украинские власти переживают очередной критический момент. Так уж устроена Украина, что подобные моменты гарантированно возникают у любой нашей власти. Но кризис власти произойдет не из-за коррупции, а из-за того, что уже начало происходить на фронте. Такое мнение высказал политтехнолог Александр Кочетков.

Наступление России. Фото: DeepState

"Давайте будем честными хотя бы перед собой: неужели мы не догадывались, что власть имущие воруют неистово, фактически мародерят и обогащаются на войне? У меня лично после того, как возник скандал с махинациями с гумдопомощью в Запорожской области в 2022 году, и никто реально наказан не был, иллюзий не осталось. Нет, сейчас только цветочки, а ядовитые волчьи ягодки еще не созрели...", – отметил политтехнолог.

По его мнению, возникнет настоящий кризис из-за провалов на фронте. Потому что там ситуация постоянно ухудшается – и в районе Покровска-Мирнограда, и в Запорожском направлении. Вполне возможно, что к критическим направлениям прибавятся и другие. Чего-то решительного по исправлению ситуации от нашего военного командования не заметно.

"А если для общевоенных операций вынужден подключаться спецназ ГУР и другие, это значит, что с резервами и их привлечением все не слишком хорошо. Но обществу, к сожалению, гораздо интереснее обсасывать отношения между министрами и рисовать лягушки на фигурантов скандала", – отметил эксперт.

