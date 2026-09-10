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Співпраця Росії та Індії виходить на новий рівень: деталі гучної угоди

ОАК заявила про потенційну поставку 85 Іл-114-300, а в перспективі — понад 100 машин. Однак поки що йдеться лише про наміри, а не про тверді замовлення

10 вересня 2026, 12:17
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Кравцев Сергей

Російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" заявила про масштабний план постачання пасажирських літаків до Індії. Йдеться як мінімум про 85 регіональних Іл-114-300, причому надалі обсяг потенційних замовлень може перевищити 100 машин.

Співпраця Росії та Індії виходить на новий рівень: деталі гучної угоди

РФ та Індія. Фото: з відкритих джерел

Про угоди російська сторона повідомила міжнародну виставку "Іннопром. Індія". За даними Мінпромторгу РФ, ОАК домовилася з кількома індійськими авіакомпаніями про постачання турбогвинтових літаків для регіональних перевезень.

Проте за гучними цифрами є важливе застереження. Як випливає з інформації "Ростеху", поки російська сторона не уклала жорстких контрактів. Йдеться про угоди про наміри та меморандум про взаєморозуміння, які самі по собі не означають гарантованого постачання літаків.

Зокрема, Pinnacle Air висловила намір придбати 50 Іл-114-300. Ще до 20 літаків планується запропонувати індійській Air Kerala. Крім того, з компанією Sleek Aviation підписано меморандум, що передбачає постачання 35 машин. Сторони також мають намір створити в Індії навчальний центр.

У Москві розраховують перейти від намірів до контрактів, що юридично зобов'язують, до кінця 2026 року. Наступним етапом може стати промислове співробітництво: Росія та Індія обговорюють локалізацію виробництва та технічного обслуговування літаків безпосередньо на індійській території.

Фінансові параметри майбутніх угод російська сторона поки що не розкриває. При цьому орієнтовна ціна перших Іл-114-300 оцінюється приблизно в $30 млн. Якщо потенційний портфель справді досягне 100 літаків, його вартість може становити близько $3 млрд.

Таким чином, заявлені поставки поки що виглядають швидше, як амбітний план розширення російської присутності на індійському авіаринку, ніж вже оформлене багатомільярдне замовлення.

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