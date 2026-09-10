Сотрудничество Росси и Индии выходит на новый уровень: детали громкого соглашения

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" заявила о масштабном плане поставок пассажирских самолетов в Индию. Речь идет как минимум о 85 региональных Ил-114-300, причем в дальнейшем объем потенциальных заказов может превысить 100 машин.

РФ и Индия. Фото: из открытых источников

О соглашениях российская сторона сообщила на международной выставке "Иннопром. Индия". По данным Минпромторга РФ, ОАК договорилась с несколькими индийскими авиакомпаниями о поставках турбовинтовых самолетов для региональных перевозок.

Однако за громкими цифрами есть важная оговорка. Как следует из информации "Ростеха", пока российская сторона не заключила твердые контракты. Речь идет о соглашениях о намерениях и меморандуме о взаимопонимании, которые сами по себе не означают гарантированную поставку самолетов.

В частности, Pinnacle Air выразила намерение приобрести 50 Ил-114-300. Еще до 20 самолетов планируется предложить индийской Air Kerala. Кроме того, с компанией Sleek Aviation подписан меморандум, предусматривающий поставку 35 машин. Стороны также намерены создать в Индии учебный центр.

В Москве рассчитывают перейти от намерений к юридически обязывающим контрактам до конца 2026 года. Следующим этапом может стать промышленное сотрудничество: Россия и Индия обсуждают локализацию производства и технического обслуживания самолетов непосредственно на индийской территории.

Финансовые параметры будущих сделок российская сторона пока не раскрывает. При этом ориентировочная цена первых Ил-114-300 оценивается примерно в $30 млн. Если потенциальный портфель действительно достигнет 100 самолетов, его стоимость может составить около $3 млрд.

Таким образом, заявленные поставки пока выглядят скорее, как амбициозный план расширения российского присутствия на индийском авиарынке, чем как уже оформленный многомиллиардный заказ.

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