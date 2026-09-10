logo

BTC/USD

77936

ETH/USD

2466.43

USD/UAH

44.65

EUR/UAH

51.99

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Сотрудничество Росси и Индии выходит на новый уровень: детали громкого соглашения
commentss НОВОСТИ Все новости

Сотрудничество Росси и Индии выходит на новый уровень: детали громкого соглашения

ОАК заявила о потенциальной поставке 85 Ил-114-300, а в перспективе — более 100 машин. Однако пока речь идет лишь о намерениях, а не о твердых заказах

10 сентября 2026, 12:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" заявила о масштабном плане поставок пассажирских самолетов в Индию. Речь идет как минимум о 85 региональных Ил-114-300, причем в дальнейшем объем потенциальных заказов может превысить 100 машин.

Сотрудничество Росси и Индии выходит на новый уровень: детали громкого соглашения

РФ и Индия. Фото: из открытых источников

О соглашениях российская сторона сообщила на международной выставке "Иннопром. Индия". По данным Минпромторга РФ, ОАК договорилась с несколькими индийскими авиакомпаниями о поставках турбовинтовых самолетов для региональных перевозок.

Однако за громкими цифрами есть важная оговорка. Как следует из информации "Ростеха", пока российская сторона не заключила твердые контракты. Речь идет о соглашениях о намерениях и меморандуме о взаимопонимании, которые сами по себе не означают гарантированную поставку самолетов.

В частности, Pinnacle Air выразила намерение приобрести 50 Ил-114-300. Еще до 20 самолетов планируется предложить индийской Air Kerala. Кроме того, с компанией Sleek Aviation подписан меморандум, предусматривающий поставку 35 машин. Стороны также намерены создать в Индии учебный центр.

В Москве рассчитывают перейти от намерений к юридически обязывающим контрактам до конца 2026 года. Следующим этапом может стать промышленное сотрудничество: Россия и Индия обсуждают локализацию производства и технического обслуживания самолетов непосредственно на индийской территории.

Финансовые параметры будущих сделок российская сторона пока не раскрывает. При этом ориентировочная цена первых Ил-114-300 оценивается примерно в $30 млн. Если потенциальный портфель действительно достигнет 100 самолетов, его стоимость может составить около $3 млрд.

Таким образом, заявленные поставки пока выглядят скорее, как амбициозный план расширения российского присутствия на индийском авиарынке, чем как уже оформленный многомиллиардный заказ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва бросила вызов санкциям США: что Россия внезапно пообещала Индии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости