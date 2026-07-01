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Спека та російські удари вдарили по енергосистемі: в якій області найбільш критична ситуація

Енергетики попередили про погодинні обмеження у всіх регіонах країни та назвали годинник, коли навантаження на мережу стане критичним

1 липня 2026, 11:55
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Кравцев Сергей

У вівторок, 1 липня, в усіх областях України запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також обмеження потужності для підприємств та бізнесу. Таке рішення пов'язане одразу з двома факторами – наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі та різким зростанням споживання електроенергії через аномальну спеку. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Спека та російські удари вдарили по енергосистемі: в якій області найбільш критична ситуація

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

За його словами, обмеження діятимуть з 17:00 до 22:00. У всіх регіонах планується застосування однієї черги графіків відключень.

Найбільш складною залишається ситуація у Сумській області. Саме там через російські обстріли пошкоджено значну кількість об'єктів енергетики, а кількість споживачів, які залишаються без електропостачання, є найбільшою в країні. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Окрім Сумської області, наслідки атак відчувають мешканці Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, де частина споживачів також тимчасово залишається без світла.

Додаткові проблеми створила негода. Понад 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях знеструмлено через сильний вітер та пошкодження ліній електропередачі. Енергетичні бригади вже усувають наслідки стихії.

У Міністерстві енергетики пояснили, що за умов високої температури українці масово використовують кондиціонери, що значно збільшує навантаження на енергосистему, яка продовжує працювати з обмеженими можливостями після російських атак.

Щоб знизити ризик масштабніших відключень, громадян закликали користуватися енергоємними приладами переважно в денний час – з 10:00 до 16:00. У вечірні години, особливо з 16.00 до 23.00, енергетики рекомендують максимально економити електроенергію, щоб зберегти стабільну роботу об'єднаної енергосистеми країни.

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Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/33708
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