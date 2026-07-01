Жара и российские удары ударили по энергосистеме: в какой области наиболее критическая ситуация

Во вторник, 1 июля, во всех областях Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также ограничения мощности для предприятий и бизнеса. Такое решение связано сразу с двумя факторами – последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре и резким ростом потребления электроэнергии из-за аномальной жары. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Отключение света. Фото: из открытых источников

По его словам, ограничения будут действовать с 17:00 до 22:00. Во всех регионах планируется применение одной очереди графиков отключений.

Наиболее сложной остается ситуация в Сумской области. Именно там из-за российских обстрелов повреждено значительное количество объектов энергетики, а число потребителей, остающихся без электроснабжения, является самым большим в стране. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Кроме Сумской области, последствия атак ощущают жители Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, где часть потребителей также временно остается без света.

Дополнительные проблемы создала непогода. Более 80 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях оказались обесточены из-за сильного ветра и повреждения линий электропередачи. Энергетические бригады уже устраняют последствия стихии.

В Министерстве энергетики объяснили, что в условиях высокой температуры украинцы массово используют кондиционеры, что значительно увеличивает нагрузку на энергосистему, которая продолжает работать с ограниченными возможностями после российских атак.

Чтобы снизить риск более масштабных отключений, граждан призвали пользоваться энергоемкими приборами преимущественно в дневное время – с 10:00 до 16:00. В вечерние часы, особенно с 16:00 до 23:00, энергетики рекомендуют максимально экономить электроэнергию, чтобы сохранить стабильную работу объединенной энергосистемы страны.

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