Спецрежим введено: Кабмін суттєво обмежив пересування та проживання на деяких територіях

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Недилько Ксения
Кабінет Міністрів України офіційно запровадив жорсткий спеціальний прикордонний режим у кілометровій зоні вздовж кордонів із Росією та Білоруссю на період дії воєнного стану. Державна прикордонна служба вже розпочала реалізацію цих норм, які повністю забороняють вільний рух, проживання чи проведення будь-яких цивільних робіт у межах цієї смуги.
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Дане рішення покликане суттєво посилити безпеку країни та мінімізувати ризики на найбільш небезпечних ділянках державного кордону.
Нововведення накладають тотальний контроль на будь-яку активність у межах визначеної зони.
Урядовці окремо звертають увагу, що винятків для певних територій у цій зоні немає, адже встановлені правила безальтернативно "поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної кілометрової смуги".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційний Кремль наразі предметно не обговорює жодних домовленостей із Києвом щодо взаємного припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна намагається домовитися про перемир'я лише в тій сфері, яка є її найбільшою слабкістю, тоді як російська армія продовжує методично нищити українські цілі.