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Спецрежим введен: Кабмин существенно ограничил передвижение и проживание на некоторых территориях

Пограничники вводят особый режим на рубежах со странами-агрессорками

10 сентября 2026, 18:57
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Недилько Ксения

Кабинет Министров Украины официально ввел жесткий специальный пограничный режим в километровой зоне вдоль границ с Россией и Белоруссией на период действия военного положения. Государственная пограничная служба уже приступила к реализации этих норм, полностью запрещающих свободное движение, проживание или проведение каких-либо гражданских работ в пределах этой полосы.

Спецрежим введен: Кабмин существенно ограничил передвижение и проживание на некоторых территориях

Иллюстративное фото

"На период действия военного положения на земельных участках шириной 1 км вдоль линии государственной границы с РФ и Беларусью, — отмечают в ведомстве, — устанавливается специальный пограничный режим".

Данное решение призвано существенно усилить безопасность страны и свести к минимуму риски на наиболее опасных участках государственной границы.

Нововведения накладывают тотальный контроль на любую активность в пределах определенной зоны.

"В пределах указанной территории запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц, — отмечают авторы документа, очерчивая круг ограничений, — а также проведение работ, не связанных с отпором вооруженной агрессии против Украины, обороной или охраной государственной границы".

Чиновники особо обращают внимание, что исключений для определенных территорий в этой зоне нет, ведь установленные правила безальтернативно "распространяются на все земельные участки, входящие в определенную километровую полосу".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальный Кремль пока предметно не обсуждает никаких договоренностей с Киевом о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина пытается договориться о перемирии только в той сфере, которая является ее наибольшей слабостью, в то время как российская армия продолжает методически уничтожать украинские цели.



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