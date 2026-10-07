Спад чи прихована загроза: розкрито аномальну статистику домашнього насильства в Україні

В Україні спостерігається відчутне зменшення кількості офіційних звернень щодо фактів домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Про це свідчать офіційні дані Національної соціальної сервісної служби України (Нацсоцслужби), надані у відповідь на запит видання "Коментарі".

Домашнє насильство

Згідно з інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, за весь 2025 рік в країні було зафіксовано 113 391 звернення щодо домашньої тиранії. При цьому лише за перше півріччя 2025 року правоохоронці та соціальні служби зареєстрували 61 280 таких сигналів.

Проте показники першого півріччя 2026 року продемонстрували стрімку динаміку до зниження: за перші шість місяців поточного року кількість скарг становила 40 152. Таким чином, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість зареєстрованих звернень впала більш ніж на 34%.

Фахівці та правозахисники зазначають, що подібна статистика може мати подвійне трактування. З одного боку, це може свідчити про ефективність профілактичних заходів, роботу притулків та підвищення обізнаності громадян. З іншого боку, в умовах триваючої війни та загального психологічного виснаження суспільства чимало постраждалих осіб можуть просто не мати можливості або остерігатися звертатися по допомогу до державних органів, залишаючись віч-на-віч із агресорами.

У Нацсоцслужбі наголошують, що моніторинг ситуації триває, а реагування на випадки насильства залишається одним із ключових пріоритетів соціального захисту населення.

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