Спад или скрытая угроза: раскрыта аномальная статистика домашнего насилия в Украине

В Украине наблюдается ощутимое уменьшение количества официальных обращений по фактам домашнего насилия и насилия по признаку пола. Об этом свидетельствуют официальные данные Национальной социальной сервисной службы Украины (Нацсоцслужбы), предоставленные в ответ на запрос издания "Комментарии".

Домашнее насилие

Согласно информации областных и Киевской городской государственных администраций, за весь 2025 год в стране было зафиксировано 113 391 обращение по поводу домашней тирании. При этом только за первое полугодие 2025 правоохранители и социальные службы зарегистрировали 61 280 таких сигналов.

Однако показатели первого полугодия 2026 года продемонстрировали стремительную динамику снижения: за первые шесть месяцев текущего года количество жалоб составило 40 152. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество зарегистрированных обращений упало более чем на 34%.

Специалисты и правозащитники отмечают, что подобная статистика может иметь двойную трактовку. С одной стороны, это может свидетельствовать об эффективности профилактических мероприятий, работе приютов и повышении осведомленности граждан. С другой стороны, в условиях продолжающейся войны и общего психологического истощения общества многие пострадавшие могут просто не иметь возможности или опасаться обращаться за помощью к государственным органам, оставаясь лицом к лицу с агрессорами.

В Нацсоцслужбе отмечают, что мониторинг ситуации продолжается, а реагирование на случаи насилия остается одним из ключевых приоритетов социальной защиты населения.

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