Союзники б’ють на сполох: чому Трамп може втратити контроль над війною з Іраном

Серед союзників президента США Дональд Трамп зростає занепокоєння, що він втрачає контроль над перебігом війни з Іран. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в адміністрації та політичних колах.

За їхніми словами, атаки Ірану на нафтові танкери в Ормузька протока змінюють правила гри і можуть змусити Вашингтон до подальшої ескалації. У Білому домі визнають: ситуація дедалі більше залежить від дій Тегерана.

"Ми завдали сильного удару, але саме Іран зараз вирішує, як довго триватиме конфлікт і чи доведеться вводити війська", — зазначив один із чиновників.

На початку операції союзники Трампа розраховували на швидку перемогу, однак нині дедалі частіше звучать побоювання, що для забезпечення безпеки судноплавства може знадобитися контроль над іранським узбережжям. Це фактично означатиме введення американських військ.

США вже нарощують присутність у регіоні. Зокрема, до зони конфлікту перекинуто десантний корабель USS Tripoli із приблизно 2000 морських піхотинців, здатних проводити обмежені наземні операції.

Водночас частина політичного табору "Америка понад усе" закликає уникати прямого вторгнення, пропонуючи альтернативні методи тиску – від кібератак до блокування нафтових потоків.

Додатковим фактором напруги стала ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, що, за оцінками експертів, може лише радикалізувати позицію Тегерана.

На цьому тлі зростають і внутрішньополітичні ризики для Трампа. Зростання цін на пальне та загроза затяжної війни можуть вдарити по рейтингу президента напередодні виборів.

Таким чином, конфлікт із Іраном дедалі більше виходить за рамки швидкої операції, перетворюючись на потенційно затяжну кризу з непередбачуваними наслідками для США і всього регіону.

