Союзники бьют тревогу: почему Трамп может потерять контроль над войной с Ираном

Среди союзников президента США Дональд Трамп растет беспокойство, что он теряет контроль над ходом войны с Ираном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации и политических кругах.

По их словам, атаки Ирана на нефтяные танкеры в Ормузский пролив изменяют правила игры и могут вынудить Вашингтон к дальнейшей эскалации. В Белом доме признают: ситуация все больше зависит от действий Тегерана.

"Мы нанесли сильный удар, но именно Иран сейчас решает, как долго будет продолжаться конфликт и придется ли вводить войска", — отметил один из чиновников.

В начале операции союзники Трампа рассчитывали на скорую победу, однако сейчас все чаще звучат опасения, что для обеспечения безопасности судоходства может потребоваться контроль над иранским побережьем. Это будет фактически означать введение американских войск.

США уже увеличивают присутствие в регионе. В частности, в зону конфликта переброшен десантный корабль USS Tripoli из примерно 2000 морских пехотинцев, способных проводить ограниченные наземные операции.

В то же время, часть политического лагеря "Америка превыше всего" призывает избегать прямого вторжения, предлагая альтернативные методы давления – от кибератак до блокирования нефтяных потоков.

Дополнительным фактором напряжения стала ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который, по оценкам экспертов, может только радикализировать позицию Тегерана.

На этом фоне возрастают и внутриполитические опасности для Трампа. Рост цен на горючее и угроза затяжной войны могут ударить по рейтингу президента накануне выборов.

Таким образом, конфликт с Ираном все больше выходит за рамки быстрой операции, превращаясь в потенциально затяжной кризис с непредсказуемыми последствиями для США и всего региона.

