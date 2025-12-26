logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Собака в Мексиці обрала вертеп для народження цуценят – Різдво стало по-справжньому чарівним
commentss НОВИНИ Всі новини

Собака в Мексиці обрала вертеп для народження цуценят – Різдво стало по-справжньому чарівним

Матір-собака обрала святковий вертеп у центрі міста для пологів, а подія швидко стала вірусною: люди з усіх куточків приходять помилуватися на новонароджених малюків, а торговці помітили несподіваний туристичний бум.

26 грудня 2025, 13:00
Автор:
Проніна Анна

У мексиканському місті Паленке місцева метисна собака здивувала жителів і туристів, обравши різдвяний вертеп для народження семи цуценят. Подія одразу привернула увагу місцевої громади: мешканці почали влаштовувати невеликі "паломництва", щоб побачити тварин. Про це повідомляє група "Ми українці".

Собака в Мексиці обрала вертеп для народження цуценят – Різдво стало по-справжньому чарівним

Сім цуценят з’явилися на світ посеред різдвяного вертепу в Паленке – місцеві жителі вражені та зворушені

Собака народила малюків серед фігур вертепу, зберігаючи спокій і захищеність. Місцеві жителі відзначають, що сцена виглядає надзвичайно символічно: життя та ніжність на тлі святкового дива. Відео та фото собаки з цуценятами стрімко ширяться соцмережами, викликаючи усмішки та захоплення користувачів.

Експерти радять не турбувати матір під час пологів, забезпечити їй їжу, воду та безпечний простір для догляду за малюками. Місцеві торговці вже відзначили підвищений потік відвідувачів, які приходять подивитися на родину тварин та насолодитися різдвяною атмосферою.

Подія стала символом надії, тепла та спільності, надихаючи багатьох задуматися про усиновлення та захист тварин. Цуценята обіцяють зробити святковий сезон у Паленке ще більш радісним, а вертеп тепер символізує не лише традиційну сімейну єдність, а й чудо життя у світі тварин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у Міжнародному союзі охорони природи (МСОП) опублікували Червоний список видів, що перебувають під загрозою зникнення. Через зникнення льодовиків під загрозою зникнення опинилися всі морські ссавці, що мешкають в Арктиці. Вирубка тропічних лісів є однією із загроз зникнення птахів. Крім вирубки лісів, загрозу платах становить розширення та інтенсифікація сільського господарства, конкуренція з боку інвазивних видів та зміна клімату. Відтак 61% птахів у світі скорочується, що є тривожним сигналом. 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

