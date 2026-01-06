Дороги під час війни — це "артерії" виживання держави. Швидкість пересування фронтовими та тиловими шляхами напряму впливає на успіх оборонних операцій. Зимовий період вимагає особливої уваги: без вчасного прибирання снігу та боротьби з ожеледицею логістика може завмрези. Ціна зволікання у догляді за дорогами занадто висока — від людських життів до мільярдних збитків для бюджету.

Снігопад не несподіванка – Autostrada веде цілодобовий нагляд за 7 660 км доріг

"Зима для дорожників — це щоденна перевірка на витривалість і злагодженість. Під нашим постійним утриманням дороги державного й місцевого значення у Рівненській, Житомирській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Вінницькій областях, де ми забезпечуємо безперервний рух упродовж усього зимового періоду. Особливу увагу зосереджено на прифронтових дорогах Харківської області, які відіграють вирішальну роль у безперебійному функціонуванні логістичних маршрутів оборонного значення", — говорять у компанії "Автострада" й додають, що під цілодобовим наглядом 7 660 км доріг.

За словами пресслужби компанії, на цих маршрутах задіяно по 340 робітників та понад 240 одиниць спецтехніки — комбіновані дорожні машини, навантажувачі та грейдери.

"Вони оперативно розчищають проїзну частину, обробляють покриття протиожеледними матеріалами та прибирають зупинки й узбіччя", — кажуть у компанії.

Там додають, що для стабільної та своєчасної роботи в зимовий період Autostrada заздалегідь сформувала необхідні запаси: 140 тисяч тонн протиожеледних матеріалів і майже 40 тисяч тонн технічної солі.

"Матеріали розміщені на понад 50 виробничих базах компанії, що працюють у кожній області, де Autostrada здійснює експлуатаційне утримання доріг, — це дозволяє швидко реагувати на зміну погодних умов", — пояснюють у компанії нюанси роботи.

Попри складні погодні умови, які спостерігаються по всій країні, ситуація на автошляхах, які утримує Autostrada, повністю контрольована.

"Для нас це звичайні робочі умови. Ми готові до змін погоди й робимо все необхідне, щоб дороги залишалися проїзними, а поїздки — безпечними", — додали у пресслужбі компанії.