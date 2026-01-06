logo

BTC/USD

93687

ETH/USD

3236.47

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Снегопад не неожиданность – Autostrada ведет круглосуточный надзор за 7 660 км дорог
commentss НОВОСТИ Все новости

Снегопад не неожиданность – Autostrada ведет круглосуточный надзор за 7 660 км дорог

Дорожники Autostrada круглосуточно работают на 7660 км дорог

6 января 2026, 15:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Дороги во время войны – это "артерии" выживания государства. Скорость передвижения по фронтовым и тыловым путям напрямую влияет на успех оборонных операций. Зимний период требует особого внимания: без своевременной уборки снега и борьбы с гололедицей логистика может замереть. Цена промедления в уходе за дорогами слишком высока — от человеческих жизней до миллиардного ущерба для бюджета.

Снегопад не неожиданность – Autostrada ведет круглосуточный надзор за 7 660 км дорог

Снегопад не неожиданность – Autostrada ведет круглосуточный надзор за 7 660 км дорог

"Зима для дорожников – это ежедневная проверка на выносливость и слаженность. Под нашим постоянным содержанием дороги государственного и местного значения в Ровенской, Житомирской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях, где мы обеспечиваем непрерывное движение в течение всего зимнего периода. Особое внимание сосредоточено на прифронтовых дорогах Харьковской области, играющих решающую роль в бесперебойном функционировании логистических маршрутов оборонного значения", — говорят в компании "Автострада" и добавляют, что под круглосуточным наблюдением 7660 км дорог.

По словам пресс-службы компании, на этих маршрутах задействовано по 340 рабочих и более 240 единиц спецтехники — комбинированные дорожные машины, погрузчики и грейдеры.

"Они оперативно расчищают проезжую часть, обрабатывают покрытие противогололедными материалами и убирают остановки и обочины", — говорят в компании.

Там добавляют, что для стабильной и своевременной работы в зимний период Autostrada заранее сформировала необходимые запасы: 140 тысяч тонн противогололедных материалов и почти 40 тысяч тонн технической соли.

"Материалы размещены на более чем 50 производственных базах компании, работающих в каждой области, где Autostrada осуществляет эксплуатационное содержание дорог, — это позволяет быстро реагировать на изменение погодных условий", — объясняют в компании нюансы работы.

Несмотря на сложные погодные условия, которые наблюдаются по всей стране, ситуация на автодорогах, удерживаемых Autostrada, полностью контролируется.

"Для нас это обычные рабочие условия. Мы готовы к перемене погоды и делаем все необходимое, чтобы дороги оставались проездными, а поездки — безопасными", — добавили в пресс-службе компании.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости