Дороги во время войны – это "артерии" выживания государства. Скорость передвижения по фронтовым и тыловым путям напрямую влияет на успех оборонных операций. Зимний период требует особого внимания: без своевременной уборки снега и борьбы с гололедицей логистика может замереть. Цена промедления в уходе за дорогами слишком высока — от человеческих жизней до миллиардного ущерба для бюджета.

Снегопад не неожиданность – Autostrada ведет круглосуточный надзор за 7 660 км дорог

"Зима для дорожников – это ежедневная проверка на выносливость и слаженность. Под нашим постоянным содержанием дороги государственного и местного значения в Ровенской, Житомирской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях, где мы обеспечиваем непрерывное движение в течение всего зимнего периода. Особое внимание сосредоточено на прифронтовых дорогах Харьковской области, играющих решающую роль в бесперебойном функционировании логистических маршрутов оборонного значения", — говорят в компании "Автострада" и добавляют, что под круглосуточным наблюдением 7660 км дорог.

По словам пресс-службы компании, на этих маршрутах задействовано по 340 рабочих и более 240 единиц спецтехники — комбинированные дорожные машины, погрузчики и грейдеры.

"Они оперативно расчищают проезжую часть, обрабатывают покрытие противогололедными материалами и убирают остановки и обочины", — говорят в компании.

Там добавляют, что для стабильной и своевременной работы в зимний период Autostrada заранее сформировала необходимые запасы: 140 тысяч тонн противогололедных материалов и почти 40 тысяч тонн технической соли.

"Материалы размещены на более чем 50 производственных базах компании, работающих в каждой области, где Autostrada осуществляет эксплуатационное содержание дорог, — это позволяет быстро реагировать на изменение погодных условий", — объясняют в компании нюансы работы.

Несмотря на сложные погодные условия, которые наблюдаются по всей стране, ситуация на автодорогах, удерживаемых Autostrada, полностью контролируется.

"Для нас это обычные рабочие условия. Мы готовы к перемене погоды и делаем все необходимое, чтобы дороги оставались проездными, а поездки — безопасными", — добавили в пресс-службе компании.