Снаряди є, але Rheinmetall не може передати їх Україні: у чому причина

Склади одного з найбільших оборонних виробників світу – німецького концерну Rheinmetall – заповнені артилерійськими боєприпасами, однак передати їх Україні поки що неможливо. Причина – відсутність фінансування для закупівлі озброєння. Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер під час пресконференції, підбиваючи підсумки 2025 року.

Снаряди. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналістів DW, він наголосив, що підприємства концерну продовжують активно виробляти продукцію для України.

"Наприклад, зараз у мене на складах лежать артилерійські боєприпаси, які я не можу продати Україні", — зазначив Паппергер.

За його словами, проблема пов’язана з фінансуванням оборонних закупівель. Зокрема, затягується погодження масштабного кредиту від Європейського Союзу на суму близько 90 мільярдів євро, який мав би частково покрити витрати на військову допомогу Києву.

Як зазначає видання Defense Express, подібні заяви від Rheinmetall лунають не вперше. Якщо раніше компанія стикалася з труднощами у нарощуванні виробництва, то тепер ситуація змінилася: концерн здатен постачати більше систем ППО, танків і боєприпасів, але виникла інша проблема – відсутність коштів для оплати цих поставок.

Крім того, затягується і проєкт будівництва заводу з виробництва боєприпасів в Україні. За словами Паппергера, обладнання для підприємства вже підготовлене, однак реалізація проєкту гальмується через тривалі підготовчі роботи.

Наразі Rheinmetall очікує завершення так званих цивільних будівельних робіт. Через затримки фактичний старт будівництва може відкластися приблизно на рік. При цьому раніше планувалося, що виробництво боєприпасів на новому підприємстві запрацює вже влітку 2026 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — парламент Угорщини більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій виступив проти вступу Україна до Європейський Союз та закликав обмежити фінансування її військових потреб коштом бюджету ЄС. Про це повідомляє угорський телеканал ATV.



