Снаряды есть, но Rheinmetall не может передать их Украине: в чем причина

Составы одного из крупнейших оборонных производителей мира – немецкого концерна Rheinmetall – заполнены артиллерийскими боеприпасами, однако передать их Украине пока невозможно. Причина – отсутствие финансирования для закупки вооружения. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер во время пресс-конференции, подводя итоги 2025 года.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопросы журналистов DW, он подчеркнул, что предприятия концерна продолжают активно производить продукцию для Украины.

"Например, сейчас у меня на складах лежат артиллерийские боеприпасы, которые я не могу продать Украине", — отметил Паппергер.

По его словам, проблема связана с финансированием оборонных закупок. В частности, затягивается согласование масштабного кредита от Европейского Союза на сумму около 90 миллиардов евро, который должен частично покрыть расходы на военную помощь Киеву.

Как отмечает издание Defense Express, подобные заявления от Rheinmetall раздаются не впервые. Если раньше компания сталкивалась с трудностями в наращивании производства, то теперь ситуация изменилась: концерн способен поставлять больше систем ПВО, танков и боеприпасов, но возникла другая проблема – отсутствие средств для оплаты этих поставок.

Кроме того, затягивается проект строительства завода по производству боеприпасов в Украине. По словам Паппергера, оборудование на предприятии уже подготовлено, однако реализация проекта тормозится из-за длительных подготовительных работ.

В настоящее время Rheinmetall ожидает завершения так называемых гражданских строительных работ. Из-за задержек фактический старт строительства может отложиться примерно на год. Ранее планировалось, что производство боеприпасов на новом предприятии заработает уже летом 2026 года.

